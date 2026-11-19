У жовтні 2026 аукційний дім Christie's оголосив про продаж картини Фріди Кало 1952 року "Congreso de los Pueblos por la Paz" (Конгрес народів за мир). Однак за кілька годин до відкриття торгів лот було знято через підозру в крадіжці картини з музею художниці в Мехіко.

За кілька годин до відкриття торгів, група мистецтвознавців повідомила, що картина була викрадена з "Блакитного будинку" (дім-музей Фріди Кало — ред.) багато років тому. Про це пишуть The New York Times та El Pais.

"Представник Christie's повідомив, що аукціонний дім вирішив "у співпраці з продавцем" зняти лот із вечірнього розпродажу XX століття "для подальших досліджень", — пишуть ЗМІ.

Картина Фріди Кало зникла з фондів музею та незаконно опинилася на торгах Фото: Wikiart

Дослідники з групи Defendamos la Colección Gelman виявили шлях картини від Мехіко до США. Виявилося, що полотно було в Casa Azul Trust — компанії, якій ексчоловік Фріди Кало, художник Дієго Рівера, передав полотна, листи та ескізи як колишньої дружини, так і власні.

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З 1957 року картина "незрозумілим чином" зникла з Мексики та опинилася в США, а за цей час змінила кількох власників. Колишня директорка Музею Фріди Кало з 2009 по 2020 рік Гільда Трухільйо ще 2025 року повідомила, що за внутрішніми розслідуваннями частина творів Кало справді зникла з фондів.

"Документи, які я змогла прочитати з цього звіту, показали, що твори, спочатку каталогізовані у 1957 році, тепер належать приватним колекціям. Як і коли ці твори мистецтва покинули Casa Azul?"Експонати з оригінальної колекції зберігаються у приватних фондах, і я вважаю, що як мексиканське суспільство ми заслуговуємо на пояснення з цього приводу", — каже мексиканська мистецтвознавиця.

Наразі торги щодо картини Фріди Кало було зупинено, і наразі цей лот було знято з аукціону. За заявою Christie's, яку згодом опублікував The ArtNewspaper, буде проведено розслідування про те, як картина Кало була викрадена та чому опинилася поза увагою правоохоронців.

Раніше Фокус повідомляв про те, як мистецтвознавці розгадали загадку "Портрета подружжя Арнольфіні" ван Ейка. Нова теорія говорить, що полотно має пряму відсилку до життя художника, що видно на канвасі.

Згодом стало відомо, що картина ван Гога "Квітучі каштани" стала найдорожчою роботою автора. Під час аукційних торгів картина ван Гога викликала інтерес серед покупців, а остаточна сума, яка стала рекордною за полотна постімперсіоніста, склала рекорд у $190,4 млн (8,5 млрд грн).