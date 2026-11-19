Ряд европейских стран требуют от организаторов Венецианской биеннале исключить РФ из числа участников в 2027 году. В качестве главного аргумента они приводят сложившиеся геополитические реалии, в условиях которых РФ не должна иметь права на "нормализацию" мероприятий.

Страны-инициаторы обращения отмечают, что возвращение Москвы на международную культурную арену грозит нормализацией её войны против Украины. Об этом пишет издание Rapporteur.

Инициатором заявления выступила Польша, а впоследствии его подписали Австрия, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Латвия, Литва и Швеция. Инициативная группа призвала к "дальнейшим и длительным усилиям", чтобы предотвратить участие России в выставке накануне встречи министров культуры ЕС в четверг.

"Учитывая нынешние геополитические реалии… не должно быть места для "нормализации" участия России в международных спортивных и культурных мероприятиях, пока в Украине не наступит справедливый и прочный мир", — говорится в заявлении.

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Почему экспозиция РФ участвовала в Биеннале-2026 в Венеции

С началом полномасштабной агрессии против Украины Россия отказалась от участия в Венецианской биеннале искусств до своего возвращения в 2026 году. Тогда ряд стран ЕС и члены Европейской комиссии выразили протест против этих действий в связи с санкциями в отношении страны-агрессора.

На фоне участия россиян в этом году Еврокомиссия отозвала финансирование мероприятия, сославшись на возможные нарушения санкционного режима. В настоящее время исполнительная власть ЕС готовит свой 22-й пакет санкций против России, который будет представлен в ближайшие дни.

Он будет предусматривать более жесткие ограничения на выдачу виз гражданам России и запрет на участие российских спортсменов в спортивных соревнованиях, проводимых в ЕС. Следующая биеннале в Венеции запланирована с 8 мая до конца ноября 2027 года. На данный момент РФ не сообщала, есть ли у нее соответствующие планы на следующий год.

Ранее Фокус сообщал о том, как Венецианскую биеннале потряс скандал, связанный с РФ. Церемонию награждения Венецианской биеннале перенесли на конец ноября после демарша международного жюри.

Впоследствии стало известно, что известный журналист "испортил" послу РФ биеннале в Венеции. Ирландский журналист и блогер Кейлин Робертсон задал российскому послу вопрос об убийствах мирных жителей Украины.