Спросил об атаках по Украине: известный журналист "испортил" послу РФ биеннале в Венеции

Ирландский журналист и блогер Кейлин Робертсон, который с первых дней полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину рассказывает о военных преступлениях России, спросил у российского посла про убийства мирных жителей.

"Я вступил в конфронтацию с российским послом на биеннале в Венеции, потому что никто другой этого не сделал", — написал Кейлин в Х и опубликовал видео.

На нем он спрашивает Алексея Парамонова, посла РФ в Италии: "Ваша армия убила 30 мирных жителей за последние 24 часа. Почему вы используете искусство, чтобы отмыть свои преступления?"

Посол ничего не ответил, а Кейлина вывели из павильона.

"За последние 24 часа Россия бомбила центры городов и детский сад. Десятки людей были убиты на улицах. В российском павильоне бесплатно раздают шампанское и демонстрируют произведения искусства, чтобы обелить свои военные преступления", — отметил Кейлин.

Свое видео из Венеции он дополнил кадрами последствий ударов России по украинским городам и резюмировал: "Вот что такое российская культура".

Напомним, ранее украинский кинооператор и военнослужащий Юрий Грузинов заглянул в российский павильон на Биеннале. В руках он держал блокнот, который ранее видели у бывшего главы ГУР Кирилла Буданова.

Ранее Фокус писал о российском павильоне в Венеции, организаторами которого являются родственницы главы МИД РФ Сергея Лаврова и главы "Ростеха".