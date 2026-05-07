Запитав про атаки по Україні: відомий журналіст "зіпсував" послу РФ бієнале у Венеції

Ірландський журналіст і блогер Кейлін Робертсон, який з перших днів повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну розповідає про військові злочини Росії, запитав у російського посла про вбивства мирних жителів.

"Я вступив у конфронтацію з російським послом на бієнале у Венеції, тому що ніхто інший цього не зробив", — написав Кейлін у Х і опублікував відео.

Журналіст нагадав на бієнале у Венеції про військові злочини Росії

На ньому він запитує Олексія Парамонова, посла РФ в Італії: "Ваша армія вбила 30 мирних жителів за останні 24 години. Чому ви використовуєте мистецтво, щоб відмити свої злочини?"

Посол нічого не відповів, а Кейліна вивели з павільйону.

"За останні 24 години Росія бомбила центри міст і дитячий садок. Десятки людей були вбиті на вулицях. У російському павільйоні безплатно роздають шампанське і демонструють витвори мистецтва, щоб відбілити свої воєнні злочини", — зазначив Кейлін.

Своє відео з Венеції він доповнив кадрами наслідків ударів Росії по українських містах і резюмував: "Ось що таке російська культура".

Нагадаємо, раніше український кінооператор і військовослужбовець Юрій Грузинов за зирнув у російський павільйон на Бієнале. У руках він тримав блокнот, який раніше бачили у колишнього глави ГУР Кирила Буданова.

Раніше Фокус писав про російський павільйон у Венеції, організаторами якого є родички глави МЗС РФ Сергія Лаврова і глави "Ростеха".