Низка європейських країн вимагають в організаторів Венеційського бієнале виключити РФ з числа учасників на 2027 рік. Головним аргументом вони називають чинні геополітичні реалії, за яких РФ не повинна мати право на "нормалізацію" заходів.

Країни-ініціатори звернення вказують, що повернення Москви на міжнародну культурну сцену ризикує нормалізувати її війну проти України. Про це пише видання Rapporteur.

Організатором заяви стала Польща, а згодом заява була підписана Австрією, Хорватією, Данією, Естонією, Фінляндією, Німеччиною, Латвією, Литвою та Швецією. Ініціативна група закликала до "подальших і тривалих зусиль", щоб запобігти участі Росії у виставці напередодні зустрічі міністрів культури ЄС у четвер.

"З огляду на нинішні геополітичні реалії… не повинно бути місця для "нормалізації" участі Росії в міжнародних спортивних і культурних заходах, доки в Україні не буде справедливого і тривалого миру", — йдеться у заяві.

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Чому виставка РФ перебувала на Бієнале-2026 в Венеції

З початком повномасштабної агресії проти України, Росія відмовилася від участі в Венеційській бієнале мистецтв до свого повернення 2026 року. Тоді на ці дії висловили свій протест низка країн ЄС та члени Європейської комісії через санкції проти країни-агресора.

На тлі цьогорічної участі росіян, Єврокомісія відкликала фінансування заходу, посилаючись на можливі порушення санкційного режиму. Наразі виконавча влада ЄС готує свій 22-й пакет санкцій проти Росії, який буде представлений у найближчі дні.

Він передбачатиме жорсткіші обмеження на видачу віз громадянам Росії та заборону участі російських спортсменів у спортивних змаганнях, що проводяться в ЄС. Наступна бієнале в Венеції запланована з 8 травня до кінця листопада 2027 року. Наразі РФ не повідомляла, чи має відповідні плани на наступний рік.

Раніше Фокус повідомляв про те, як Венеційську бієнале сколихнув скандал через РФ. Церемонію нагородження Венеційської бієнале перенесли на кінець листопада після демаршу міжнародного журі.

Згодом стало відомо, що відомий журналіст "зіпсував" послу РФ бієнале у Венеції. Ірландський журналіст і блогер Кейлін Робертсон запитав у російського посла про вбивства мирних жителів України.