Украинский писатель и документалист Мирослав Лаюк получил престижную канадскую премию Питерсона за 2026 год. Победитель получит денежную премию в размере 30 тысяч канадских долларов (950 тыс. грн).

Лауреата престижной канадской премии объявили 22 ноября 2026 года во время церемонии награждения в Торонто (Канада). Об этом сообщает издание "Читомо".

Работа Мирослава Лаюка "Списки" стала первой книгой в истории премии, написанной на украинском языке. В обосновании решения о присуждении премии указано, что жюри признало содержание текста писателя "актуальным для читателей во всем мире".

Мирослав Лаюк получил канадскую премию Питерсона за 2026 год Фото: Читомо

"Книга состоит из репортажей и эссе о потерях во время войны, то есть о том, что и почему является ценным для человека. Здесь собраны свидетельства и размышления о затопленном Херсоне и разрушенном Покровске, обстрелянном киевском "Охматдете" и харьковском "Держпроме". Это истории о потере здесь и сейчас: домов, близких людей, детства, частей тела, зрения, сна, памяти, того, что непоправимо, но о чём нужно говорить", — говорится в аннотации к награждению романа Лаюка.

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Сам автор в своей речи после объявления о присуждении премии поблагодарил людей, которые "помогали работать над книгой, поддерживали её и согласились рассказать свои истории в то время, когда говорить о пережитом особенно сложно".

Мирослав Лаюк получил канадскую премию Питерсона за 2026 год Фото: Читомо

"В конце выступления Лаюк поблагодарил Канаду за поддержку Украины и подчеркнул, что украинцы борются за право жить в своих городах. Он также рассказал о ситуации в Киеве, где российские удары по энергетической инфраструктуре создают риски для перезимовки", — отмечает СМИ.

Ранее Фокус сообщал о том, как поэтесса Галина Крук получила почетный приз премии Горста Бинека. В обосновании своего решения Баварская академия искусств отметила высокое мастерство текстов, "рожденных в разгар войны".

Впоследствии стало известно, что "Книга года ВВС" объявила шорт-лист в трёх номинациях. В шорт-лист вошли 15 книг разных авторов в трёх номинациях — "Книга года", "Эссеистика" и "Детская книга".