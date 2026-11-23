Український письменник та документаліст Мирослав Лаюк здобув престижну канадську премію Пітерсона за 2026 рік. Переможець отримаю грошову премію, яка становить 30 тисяч канадських доларів (950 тис. грн).

Лауреата престижної канадської премії оголосили 22 листопада 2026 року під час церемонії нагородження в Торонто (Канада). Про це повідомляє видання "Читомо".

Робота Мирослава Лаюка "Списки" стала першою книжкою в історії премії, написана українською мовою. В мотиваційні частині щодо нагородження вказано, що журі визнало зміст тексту письменника "актуальним для читачів у всьому світі".

Мирослав Лаюк отримав канадську премію Пітерсона за 2026 Фото: Читомо

"Книжка складається з репортажів та есеїв про втрати під час війни, тобто про те, що і чому для людини є цінним. Тут зібрані свідчення і рефлексії про затоплений Херсон і зруйнований Покровськ, обстріляний київський "Охматдит" і харківський Держпром. Це історії про втрату тут і тепер: домівок, найближчих людей, дитинства, частин тіла, зору, сну, памʼяті, того, що непоправне, але що має бути проговореним", — йдеться в анотації щодо нагородження роману Лаюка.

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Сам автор у своїй промові після оголошення перемоги на премії подякував людям, які "допомагали працювати над книжкою, підтримували її та погодилися розповісти власні історії в час, коли говорити про пережите особливо складно".

Мирослав Лаюк отримав канадську премію Пітерсона за 2026 Фото: Читомо

"Наприкінці виступу Лаюк подякував Канаді за підтримку України та наголосив, що українці борються за право жити у власних містах. Він також розповів про ситуацію в Києві, де російські удари по енергетичній інфраструктурі створюють ризики для проходження зими", — вказує ЗМІ.

Раніше Фокус повідомляв про те, як поетка Галина Крук отримала захочувальний приз премії Горста Бінека. У мотиваційній частині свого рішення Баварська академія мистецтв відзначила високу майстерність текстів, "народжених посеред війни".

Згодом стало відомо, що "Книга року ВВС" оголосила шорт-лист у трьох номінаціях. До шортлисту потрапили 15 книжок різних авторів у трьох номінаціях — "Книга року", "Есеїстика" та "Дитяча книга".