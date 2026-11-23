История семьи Гуггенхаймов из США включала целый спектр персонажей — от бизнесменов и знаменитостей до скандальных звезд богемы. Жизнь Маргерит Гуггенхайм, известной как Пегги, наполнена не только бурной личной жизнью, но и безмерной любовью к искусству.

Женщина всегда с иронией говорила, что у неё были сотни романов и интрижек, но для неё искусство стало "чем-то особенным" и придавало смысл жизни. Об этом говорится в статье BBC.

Видео о коллекции Пегги Гуггенхайм

Большинство представителей тогдашней прессы и богемы, как пишет СМИ, гораздо больше интересовались её романами и увлечениями, среди которых были драматург и писатель Сэмюэл Беккет, художник и коллекционер сэр Роланд Пенроуз, бельгийский художник и творческий деятель Эдуар Мезенс, художник Ив Танги и другие.

Наследница одного из самых богатых родов США, однако, не была столь состоятельной, как её кузины. Дело в том, что её отец, погибший во время кораблекрушения "Титаника" 15 апреля 1912 года, не оставил значительного наследства, как его братья, но в 1919 году к своему 21-му дню рождения она получила наследство в весьма приличную сумму в 2,5 млн долларов (сегодня — 44,6 млн долларов, что составляет более 2 млрд гривен).

Видео дня

Пегги Гуггенхайм во время пребывания в Венеции, фото 1950-х годов Фото: UK National Gallery

Начав свою карьеру в качестве арт-дилера в США, она переезжает в Париж и начинает входить в богемные круги. Женщина завязывает связи с различными художниками, состоятельными людьми и коллекционерами, начинает интересоваться живописью и искусством и формирует собственную коллекцию.

"Интерес людей к её личной жизни, как правило, затмевал её роль в трансформации нашего понимания искусства XX века", — говорит искусствовед и куратор выставки, посвящённой героине этой истории в Лондоне, Гражина Субелите.

Коллекция и влияние на современное искусство: за что мир должен быть благодарен Пегги Гуггенхайм

В СМИ пишут, что, начиная с 1920-х годов, Пегги начала задумываться о собственной коллекции произведений искусства. Однако прошло ещё 17 лет, прежде чем она всерьёз задумалась о создании собственной галереи, а за это время она успела поселиться в Англии, выйти замуж и развестись со своим первым мужем Лоренсом Вейлом, родить двоих детей и начать серию романов.

В 1938 году её мечта сбудется, и она откроет собственную выставку "Guggenheim Jeune", финансируя её как за свой счёт, так и за счёт своего дяди Соломона. Но когда началась Вторая мировая война, Пегги Гуггенхайм, благодаря связям в художественных кругах, начала активно скупать и обменивать картины на художественные проекты. Так, по мнению специалистов, ей удалось спасти ряд полотен от нацистов во Франции.

"Понимая, что искусство, которое она поддерживала, нацисты назвали "дегенеративным", она вместо этого отправилась во Францию с целью спасать по одному произведению искусства каждый день. Она собрала невероятную коллекцию, в которой были работы Пикассо, Бранкузи, Клее, Мондриана, Магритта и Кандинского. Однако, когда она обратилась в Лувр с просьбой присмотреть за работами в их тайном хранилище, ей ответили, что её коллекция слишком современна, чтобы её хранить", — говорится в материале.

Гуггенхайм удалось спрятать ценные картины под видом "товаров для дома" на одном из судов благодаря одному из любовников, работавшему в судоходном агентстве, откуда она вывезла ценные работы в США транзитом через Марсель. Уже в 1942 году начинает работу Art of This Century, Гуггенхайм делает рискованный, но знаковый шаг — начинает продвигать женщин-художниц.

"Выставка работ 31 художницы, среди которых были работы Фриды Кало, Леоноры Каррингтон и Мере Оппенгейм, стала первой выставкой, посвящённой исключительно женщинам, в Америке. Но когда Пегги была на пике успеха благодаря процветанию галереи, она выпустила первую версию своей автобиографии "Out of This Century" — откровенный рассказ о своей жизни и любви", — сообщается в СМИ.

Гуггенхайм знала, что семья будет потрясена её откровениями, но сознательно пошла на этот шаг. За это время пресса и недоброжелатели успели заклеймить женщину ярлыком "нимфоманки", и поэтому, когда она уехала из Нью-Йорка в Венецию в 1947 году, то надеялась наконец осуществить свою мечту о создании постоянного музея, однако скандальная личная жизнь помешала этим планам.

"Однако впоследствии она с большим успехом представила свою коллекцию там, где когда-то её игнорировали — в галерее Тейт в 1964 году и в Оранжерее, которая тогда входила в состав Лувра, в 1974 году. В 1969 году она даже представила свою коллекцию в Музее Соломона С. Гуггенхайма в Нью-Йорке. Сегодня коллекция Пегги Гуггенхайм в Венеции является одним из самых популярных музеев современного искусства в мире. Однако до сих пор остаётся навязчивое ощущение, что её роль в создании такой необыкновенной коллекции остаётся без внимания", — пишет СМИ и приводит слова Гражины Субелите о том, "что можно сказать о Пегги, так это просто то, что она это сделала", говоря о её таланте организатора и поклонницы искусства.

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