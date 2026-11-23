Історія сім'ї Гуггенгаймів зі США мала цілий спектр персон — від бізнесмен і паблісіті до зірок богеми зі скандалами. Життя Маргеріт Гуггенгайм, відомої як Пеггі, сповнена не тільки бурхливого особистого життя, але й непомірної любові до мистецтва.

Жінка завжди з іронією говорила, що мала сотні романів та інтрижок, але для неї мистецтво стало "чимось особливим" і надавало сенсу життя. Про це йдеться в статті BBC.

Відео про колекцію Пеггі Гуггенгайм

Більшість тодішньої преси та богеми, як пише ЗМІ, куди більше цікавилися її романами та захопленнями, серед яких були драматург і письменник Семюел Беккет, художник і колекціонер сер Роланд Пенроуз, бельгійський художник і митець Едуар Мезенс, художник Ів Тангі та інші.

Спадкоємиця одного з найбагатших родів США, однак, не була аж настільки заможною, як її кузени. Справа в тім, що її батько, який загинув під час кораблетрощі Титаніка 15 квітня 1912 року, не лишив значних спадків, які мали його брати, але в 1919 році на 21-й день народження отримала спадщину в дуже пристойну суму в $2,5 млн (нині — $44,6 млн, що становить понад 2 млрд грн).

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Пеггі Гуггенгайм під час життя в Венеції, фото 1950-х років Фото: UK National Gallery

Почавши свій шлях як арт-дилерка в США, вона переїжджає до Парижа і починає входити в кола богеми. Жінка влаштовує зв'язки з різними митцями, заможними людьми та колекціонерами, починаючи цікавитися картинами мистецтвом і починає створювати власну колекцію.

"Захоплення людей її особистим життям, як правило, затінювали її важливість у трансформації нашого розуміння мистецтва XX століття", — говорить мистецтвознавиця та кураторка виставки про героїю історії в Лондоні Гражина Субеліте.

Колекція та вплив на сучасне мистецтво: за що світ має подякувати Пеггі Гуггенгайм

ЗМІ пише, що починаючи з 1920-х років Пеггі почала задумуватися про власну колекцію творів. Однак минуло ще 17 років, перш ніж вона серйозно задумалася про створення власної галереї, а за цей час вона встигне оселитися в Англії, вийшти заміж і розлучитися зі своїм першим чоловіком Лоренсом Вейлом, народити двох дітей і розпочати низку романів.

1938 року її мрія стане дійсністю, і вона відкриє власну виставку Guggenheim Jeune спільно за свій кошт і гроші свого дядька Соломона. Але коли прийде Друга світова війна, то Пеггі Гуггенгайм завдяки зв'язкам у колі мистецтв почала активно скуповувати та обмінювати картини на мистецькі проєкти. Так, вважають фахівці, вона змогла врятувати низку полотен від нацистів у Франції.

"Усвідомлюючи, що мистецтво, яке вона підтримувала, нацисти назвали "дегенеративним", вона натомість вирушила до Франції з метою рятувати один витвір мистецтва щодня. Вона зібрала неймовірну колекцію, серед яких були роботи Пікассо, Бранкузі, Клее, Мондріана, Магрітта та Кандинського. Однак, коли вона попросила Лувр, чи можуть вони доглядати за роботами у своїй таємній схованці, їй сказали, що її колекція надто сучасна, щоб її зберігати", — йдеться в матеріалі.

Гуггенгайм змогла приховати цінні картин як "товари для дому" на одному із суден завдяки одному з коханців у судноплавному агентстві, звідти вивезла цінні роботи до США транзитом через Марсель. Вже 1942 року починає роботу Art of This Century, Гуггенгайм робить ризикований, але визначний крок — починає просувати жінок-художниць.

"Виставка робіт 31 художниці, серед яких були роботи Фріди Кало, Леонори Каррінгтон та Мере Оппенгейм, стала першою виставкою виключно для жінок в Америці. Але коли Пеггі була на підйомі через успіху галереї, вона випустила першу версію своєї автобіографії "Out of This Century" — необмежену розповідь про її життя та кохання", — вказано в ЗМІ.

Гуггенгайм знала, що родина буде шокована її одкровеннями, але свідомо пішла на цей крок. За цей час преса та недоброзичливці встигли затаврувати жінку ярмом "німфоманки", і тому коли вона поїхала з Нью-Йорка до Венеції у 1947 році, то сподівалася нарешті здійснити свою мрію про створення постійного музею, однак скандальне приватне життя підпсувало ці наміри.

"Однак згодом вона показала свою колекцію з великим успіхом там, де колись ігнорували її колекцію – The Tate у 1964 році та L'Orangerie, тоді частина Лувру, у 1974 році. У 1969 році вона навіть показала свою колекцію в Музеї Соломона С. Гуггенхайма в Нью-Йорку. Нині колекція Пеггі Гуггенхайм у Венеції нині є одним із найпопулярніших музеїв сучасного мистецтва у світі. Проте досі залишається нав'язливе відчуття, що її роль у створенні такої надзвичайної колекції залишається поза увагою", — пише ЗМІ і додає слова Гражина Субеліте про те, "що можна сказати про Пеггі, так це просто те, що вона це зробила", говорячи про її хист організаторки та прихильниці до мистецтва.

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