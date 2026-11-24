На протяжении почти 400 лет зрители восхищались оживлёнными фигурами людей на шедевре Рембрандта ван Рейна 1642 года "Ночной дозор". Учёные в Амстердаме обнаружили, что это знаковое полотно кишит собственным невидимым, живым миром.

Исследователи из нидерландского Рейксмузея и ARTIS-Micropia (единственного в мире музея, посвящённого микробам) собирают 60 образцов с 10 различных участков картины, чтобы каталогизировать присутствующие там микроорганизмы. Об этом пишет издание Smithsonian Magazine.

"Это первый случай, когда "Ночной дозор" или любое другое произведение искусства было проанализировано таким образом, и мы обнаружили бактерии, которые встречаются на коже человека и в почве, а также связаны с растениями", — рассказывает микробиолог из Artis-Micropia Элина ван Блуа.

Данный проект будет представлен на выставке "Живая ночная стража" в ARTIS-Micropia, которая продлится до мая 2027 года. Экспозиция будет построена вокруг репродукции картины Рембрандта в натуральную величину с пронумерованными датами отбора, а также демонстрирует живые бактериальные колонии, растущие в стеклянных чашках Петри.

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Ученые провели анализ микроорганизмов под слоями масляного полотна Фото: из открытых источников

Чтобы безопасно взять образцы с 400-летней поверхности, реставраторы и лаборанты осторожно прижимали небольшие стерильные целлюлозные диски к лакированным и нелакированным участкам полотна. Команда биологов уже завершила почти половину работ, и на данный момент на экспозиции представлены 20 идентифицированных микробов, а ещё 10 находятся в процессе инкубации. Исследователи рассчитывают собрать все 60 образцов к февралю 2027 года.

В настоящее время ученые обнаружили, что среди патогенов есть два безвредных вида, а три других — Kocuria palustris, Kocuria rhizophila и Lysinibacillus sphaericus. Именно последний обладает высокой устойчивостью и способен выживать в суровых условиях, богатых тяжелыми металлами.

Учёные и искусствоведы отмечают, что существует несколько причин попадания микроорганизмов — сам художник, реставраторы и посетители. За почти 400 лет существования картина несколько раз подвергалась реставрации, поэтому между слоями масляных красок смог закрепиться целый ряд разнообразных бактерий.

Ранее Фокус рассказывал о том, как ИИ помог реставраторам воссоздать редкий шедевр. В Нью-Йорке реставраторы и специалисты Parrish Art Museum провели реставрацию картины "Уютный уголок" художника Уильяма Меррита Чейза.

Впоследствии стало известно, что искусствоведы разгадали загадку полотна ван Эйка. Работа известного нидерландского художника Яна ван Эйка "Портрет супругов Арнольфини" 1434 года вызвала целый ряд теорий о том, что хотел сказать художник.