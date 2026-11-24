Протягом майже 400 років глядачі захоплювалися жвавими фігурами людей на шедеврі Рембрандта ван Рейна 1642 року "Нічна варта". Вчені в Амстердамі розкрили, що це знакове полотно кишить власним невидимим, живим світом.

Дослідники з нідерландського Рейксмузею та ARTIS-Micropia (єдиний у світі музей, присвяченим мікробам) збирають 60 зразків із 10 різних ділянок картини, щоб каталогізувати присутні там мікроорганізми. Про це пише видання Smithsonian Magazine.

"Це перший випадок, коли "Нічна варта" або будь-який мистецький твір було проаналізовано таким чином, і ми виявили бактерії, які з'являються на людській шкірі та ґрунті, а також пов'язані з рослинами", — розповідає мікробіологиня з Artis-Micropia Еліна ван Блуа.

Поточне дослідження буде присутнім на виставці "Жива Нічна варта" в ARTIS-Micropia, яка триватиме до травня 2027 року. Експозиція буде зосереджена навколо репродукції картини Рембрандта в натуральну величину з пронумерованими датами відбору, а експозиція демонструє живі бактеріальні колонії, що ростуть у скляних чашках Петрі.

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Вчені зробили аналіз мікроорганізмів під шарами олійного полотна Фото: з відкритих джерел

Щоб безпечно взяти зразки 400-річної поверхні, реставратори та лаборанти обережно притискали невеликі стерильні целюлозні диски до лакованих і нелакованих ділянок полотна. Команда біологів уже завершила майже половину робіт, а наразі на експозиції представлено 20 ідентифікованих мікробів, а ще 10 ще інкубують. Дослідники очікують зібрати всі 60 зразків до лютого 2027 року.

Наразі вчені виявили, що серед патогенів є нешкідливі два види, а три інші — Kocuria palustris, Kocuria rhizophila та Lysinibacillus sphaericus. Саме остання має високу стійкість та здатна виживати в суворих умовах, багатих на важкі метали.

Науковці та мистецтвознавці кажуть, що є кілька причин потрапляння мікроорганізмів — сам художник, реставратори та відвідувачі. За майже 400 років життя картина зазнавала кількох реставрацій, а тому поміж товщами олійних фарб змогла вжитися низка різноманітних бактерій.

Раніше Фокус розповідав про те, як ШІ допоміг реставраторам відтворити рідкісний шедевр. У Нью-Йорку реставратори та фахівці Parrish Art Museum провели відновлення картини "Комфортний кут" художника Вільяма Мерріта Чейза.

Згодом стало відомо, що мистецтвознавці розгадали загадку полотна ван Ейка. Робота відомого нідерландського художника Яна ван Ейка "Портрета подружжя Арнольфіні" 1434 року має низку теорій про те, що хотів сказати митець.