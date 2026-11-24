Культовый Бэтмобиль из фильма Тима Бёртона 1992 года "Бэтмен возвращается" будет выставлен на аукцион. Предварительная стоимость лота уже превышает семизначную сумму — от 5 до 7 миллионов долларов США.

Элегантный и блестящий автомобиль, известный как "Автомобиль Первого Героя", имеет длину чуть менее шести метров и два характерных раскидистых задних спойлера. Об этом пишет издание Euronews.

Он появляется в большинстве сцен, связанных с управлением автомобилем, в частности в запоминающейся сцене, где Пингвин в исполнении Дэнни ДеВито садится за руль и мчится по улицам Готэма. Этот Бэтмобиль уже много лет экспонируется в Музее автомобилей Маркони в Тастине, Калифорния.

Сама машина сохранила оригинальную окраску, двигатель Chevrolet V-8 и радиоуправляемую систему с пламенем из выхлопной трубы. Именно с помощью этой системы в фильме "Бэтмен", где главную роль играет Майкл Китон, поджигают одного из головорезов Пингвина.

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"Ожидается, что на аукционе в понедельник он будет продан за сумму от 5 до 7 миллионов долларов. Он может побить рекорд, установленный в 2013 году, когда Бэтмобиль, которым управлял Адам Уэст в оригинальном телесериале 1960-х годов, был продан за 4,6 миллиона долларов", — отмечают СМИ.

В материале указано, что будущий владелец столкнётся с ограничениями в использовании, поскольку в контракте с киностудией предусмотрено соответствующее условие. Автомобиль нельзя использовать для движения по дороге, а сам культовый транспорт должен оставаться неподвижным во время демонстрации публике в соответствии с соглашением с Warner Bros.

Ранее Фокус сообщал о том, как культовый Бэтмобиль запустят в производство. Автомобиль оснащен 6,2-литровым 525-сильным двигателем V8 и получил кондиционер, навигацию и два дисплея в салоне.

Впоследствии стало известно, что мужчина в костюме Бэтмена задержал грабителя. Находясь в ночной пижаме и в образе супергероя из комиксов DC, темнокожий мужчина задержал подозреваемого собственными руками.