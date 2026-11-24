"Бэтмен возвращается": культовый автомобиль из фильма Тима Бертона продают за баснословные деньги (видео)
Культовый Бэтмобиль из фильма Тима Бёртона 1992 года "Бэтмен возвращается" будет выставлен на аукцион. Предварительная стоимость лота уже превышает семизначную сумму — от 5 до 7 миллионов долларов США.
Элегантный и блестящий автомобиль, известный как "Автомобиль Первого Героя", имеет длину чуть менее шести метров и два характерных раскидистых задних спойлера. Об этом пишет издание Euronews.
Он появляется в большинстве сцен, связанных с управлением автомобилем, в частности в запоминающейся сцене, где Пингвин в исполнении Дэнни ДеВито садится за руль и мчится по улицам Готэма. Этот Бэтмобиль уже много лет экспонируется в Музее автомобилей Маркони в Тастине, Калифорния.
Сама машина сохранила оригинальную окраску, двигатель Chevrolet V-8 и радиоуправляемую систему с пламенем из выхлопной трубы. Именно с помощью этой системы в фильме "Бэтмен", где главную роль играет Майкл Китон, поджигают одного из головорезов Пингвина.
"Ожидается, что на аукционе в понедельник он будет продан за сумму от 5 до 7 миллионов долларов. Он может побить рекорд, установленный в 2013 году, когда Бэтмобиль, которым управлял Адам Уэст в оригинальном телесериале 1960-х годов, был продан за 4,6 миллиона долларов", — отмечают СМИ.
В материале указано, что будущий владелец столкнётся с ограничениями в использовании, поскольку в контракте с киностудией предусмотрено соответствующее условие. Автомобиль нельзя использовать для движения по дороге, а сам культовый транспорт должен оставаться неподвижным во время демонстрации публике в соответствии с соглашением с Warner Bros.
Ранее Фокус сообщал о том, как культовый Бэтмобиль запустят в производство. Автомобиль оснащен 6,2-литровым 525-сильным двигателем V8 и получил кондиционер, навигацию и два дисплея в салоне.
Впоследствии стало известно, что мужчина в костюме Бэтмена задержал грабителя. Находясь в ночной пижаме и в образе супергероя из комиксов DC, темнокожий мужчина задержал подозреваемого собственными руками.