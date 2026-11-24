Культовий Бетмобіль із фільму Тіма Бертона 1992 року "Бетмен повертається" виставлять на аукціон. Попередня вартість лоту вже перевищує позначку в семизначну суму — від 5 до 7 мільйонів доларів США.

Елегантний та глянцевий автомобіль, відомий як "Автомобіль Першого Героя", має довжину трохи менше шести метрів і два характерні розвисті хвостові спойлери. Про це пише видання Euronews.

Він з'являється у більшості сцен керування фільмом, зокрема в пам'ятній сцені, де Пінгвін у виконанні Денні ДеВіто бере керування машиною і мчить вулицями Ґотема. Цей Бетмобіль роками експонується в Музеї автомобілів Марконі в Тастіні, Каліфорнія.

Сама машина зберігає оригінальне фарбування, двигун Chevrolet V-8 і радіокеровану палаючу вихлопну систему. Саме цією системою у фільмі Бетмен, якого грає Майкл Кітон, підпалює одного з головорізів Пінгвіна.

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"Очікується, що на аукціоні в понеділок він буде проданий від 5 до 7 мільйонів доларів. Він може перевершити рекорд, встановлений у 2013 році, коли Бетмобіль, яким керував Адам Вест у оригінальному телесеріалі 1960-х, продався за 4,6 мільйона доларів", — вказує ЗМІ.

В матеріалі вказано, що майбутній власник зіткнеться з обмеженнями у використанні, адже є умова за контрактом від кіностудії. Автомобіль не можна використовувати для руху на дорозі, а сам культовий транспорт повинен залишатися нерухомим під час демонстрації публіці згідно з угодою з Warner Bros.

Раніше Фокус повідомляв про те, як культовий Бетмобіль запустять у виробництво. Авто оснащене 6,2-літровим 525-сильним V8 та отримало кондиціонер, навігацію і два дисплеї в салоні.

Згодом стало відомо, що чоловік у костюмі Бетмена затримав грабіжника. Будучи в нічній піжамі та в образі супергероя коміксів DC, темношкірий чоловік затримав підозрюваного власними руками.