Искусство пещерного человека переживает новую волну интереса со стороны современных художников. В настоящее время переосмысление этого наследия и его новейшее воплощение имеют ряд новых лейтмотивов — от сущности человека до его сосуществования в этом мире с другими живыми существами.

Интеграция древнего искусства в современные формы позволяет на фоне климатического кризиса, политических потрясений и развития ИИ увидеть в этом символ убежища и поиск пространств, связанных с истоками творчества. Об этом говорится в материале The New York Times.

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СМИ называют "ключевым" в тренде возвращения пещерного искусства именно поиск места стабильности и размышлений в древнейших рисунках и формах, ведь этот нарратив регулярно возвращался в искусство. Наиболее ярко он проявился после Второй мировой войны, когда в искусстве отражалась способность человека творить "сильнее, чем способность разрушать".

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Однако художники обращают внимание не только на пещеры и формы жизни, творчество и протохудожественные воплощения. За этим скрывается поиск симбиоза между различными видами предков и их творческими проявлениями — от отпечатков рук и фигур древних животных до микроорганизмов.

Благодаря этой сбалансированной природе всего живого и её воплощениям в творчестве прошлых поколений современные художники пытаются восстановить то хрупкое равновесие между этими состояниями. Британская художница Эмма Маккомрик Гудграт создала инсталляцию в виде пещеры с камнями и специальным ароматом на основе известных исследований учёных.

Еще одно воплощение этого идея создала немецкая художница Гито Штаерель, которая в проекте "Animal Spirits" фактически "заставляет" образы доисторических животных меняться в соответствии с жизненным циклом растений. Нечто подобное создал аргентинско-перуанский художник Адриан Вильяр Рохас, который воссоздал фрагмент пещеры, гиперболизировав акценты на едва заметные царапины и углубления.

СМИ отмечает, что благодаря таким пропорциям и балансу современное искусство интегрирует древнейшие культурные и жизненные мотивы первобытных людей. Главная задача таких поисков заключается в попытке найти "место сосуществования людей, животных, растений и микроорганизмов".

Как подводит итог статья в NYT, современные художники поднимают вопрос о том, принадлежит ли творчество "только самому человеку" или тем состояниям, в которых и где удается запечатлеть реальность на стенах пещер в тяжелые времена наших предков. Соответственно, этим и ставится вопрос перед современными людьми — способны ли мы сегодня так же воспринимать реальность вне времени и места событий в этом хрупком симбиозе между всеми живыми существами.

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