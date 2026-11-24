Мистецтво печерної людини переживає нову хвилю інтересу з боку митців сучасності. Наразі переосмислення цієї спадщини та її новітнє втілення мають низку нових лейтмотивів — від суті людини до її співіснування в цьому світі з іншими живими сутностями.

Інтеграція прадавнього мистецтва у сучасних формах дозволяє на тлі кліматичної кризи, політичних турбулентностей та розвитку ШІ бачити в цьому символ прихистку та пошук просторів про походження творчості. Про це йдеться в матеріалі The New York Times.

Виставка

ЗМІ називає "ключовим" у тренді повернення печерного мистецтва саме пошук місця стабільності та роздумів у прадавніх малюнках і формах, адже цей наратив повертався у мистецтво регулярно. Найбільше він проявляється після Другої світової війни, в якому відображали здатність людини творити "сильніше за здатність руйнувати".

Однак митці звертають увагу не лише на печери та форми життя, творчість та протомистецькі втілення. За цим ховається пошук симбіозу між різними видами предків і їх творчими виявами — від відбитків рук і фігур давніх тварин до мікроорганізмів.

Відео дня

Завдяки цій збалансованій природі усього живого та її втіленням з минулих поколінь, сучасні митці намагаються повернути ту хитку рівновагу між цими станами. Британська художниця Емма Маккомрік Гудграт створила інсталяцію у вигляді печери з камінням і спеціальним ароматом на основі відомих досліджень науковців.

Дещо друге втілення створила німецька мисткиня Гіто Штаєрель, яка в проєкті Animal Spirits фактично "змушує" образи доісторичних тварин змінюватися відповідно до циклу життя рослин. Щось подібне створив аргентинсько-перуанський митць Адріан Вільяр Рохас, який відтворив фрагмент печери, гіперболізувавши акценти на малопомітні подряпини та заглиблення.

ЗМІ констатує, що завдяки таким пропорціям і балансу сучасне мистецтво інтегрує прадавні культурні та життєві мотиви первісних людей. Головна задача таких пошуків є намагання знайти "місце співіснування людей, тварин, рослин і мікроорганізмів".

Цим, підсумовується в матеріалі NYT, сучасні художники порушують питання приналежності творчості "лише самій людині" чи тим станам, у яких і де можна встигає зафіксувати реальність на стінах печер у важкі дні наших пращурів. Відповідно, цим і висуває питання нинішнім людям — чи здатні ми нині так само приймати реальність поза часом і місцем подій у цьому хиткому симбіозі між усіма живими сутностями.

Раніше Фокус повідомляв про те, як митець створює неймовірні шедеври у вушці голки. Художник Едріан Томпсон уже давно створює мікро-арт із маленьких шматочки золота, які проходять через вушко голки.

Згодом стало відомо, як донька загиблого на Титаніку багатія трансформувала сучасне мистецтво. Життя Маргеріт Гуггенгайм, відомої як Пеггі, сповнена не тільки бурхливого особистого життя, але й непомірної любові до мистецтва.