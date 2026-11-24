Многие годы иллюстраторы и их работы оставались вне поля зрения крупных игроков и ценителей искусства. Однако теперь эти работы начали пробиваться к зрителю, который видит в них коммерческий и эстетический потенциал.

Рынок иллюстративного искусства возник в 1960-х годах, когда работы, использовавшиеся в детских сказках, рекламе продукции и на обложках журналов, "вырывались из контекста в издательстве и продавались просто как картины". Об этом сообщает The Art Newspaper.

Эксперты отмечают, что в течение длительного времени этот жанр оставался нишевым и зависел от заказчиков в сфере рекламы и сопроводительного материала к продукции. Журналы, газеты и информационно-развлекательные плакаты были единственными площадками, где эти художники получали возможность продемонстрировать свои работы.

Большой прорыв произошёл благодаря иллюстратору и режиссёру, создателю культовой саги "Звёздные войны" Джорджу Лукасу. Он всегда был и остаётся большим поклонником иллюстраций, как и лауреат премии "Оскар" Стивен Спилберг. Оба режиссёра со временем пришли к идее создать площадку для иллюстративного искусства.

Видео дня

Так в американском Лос-Анджелесе появляется Музей нарративного искусства Лукаса, в коллекцию которого попадают книжные иллюстрации, комиксы и киноафиши. Со временем культовая классика становится ценным активом, в частности, таковыми становятся работы иллюстраторов Нормана Роквелла, Максфилда Перриша, Н.К. Вайета и Джей Си Леендекера.

Иллюстрация "Saying Grace" стала самой дорогой работой, проданной на аукционе Фото: из открытых источников

Сейчас коллекционеры активно ищут все оригинальные иллюстрации, созданные рядом мастеров, а цены на них превысили восьмизначную отметку. Так, работа упомянутого Роквелла "Saying Grace" 1951 года для The Saturday Evening Post была приобретена на аукционе за 46 млн долларов США.

В настоящее время, как отмечают эксперты, иллюстрации, завоевав признание среди коллекционеров и в художественных кругах, начали выходить на "новую территорию" — борьбу с предвзятым отношением со стороны музейных экспозиций. Сегодня иллюстрациям предстоит преодолеть нишевые и специализированные выставки, а впоследствии — выйти на более высокий уровень и встать в один ряд с признанными произведениями искусства.

Ранее Фокус сообщал о том, как дочь погибшего на "Титанике" миллионера преобразила современное искусство. Жизнь Маргерит Гуггенхайм, известной как Пегги, наполнена не только бурной личной жизнью, но и безграничной любовью к искусству.

Впоследствии стало известно о развитии тренда и феномена наскальной живописи. В настоящее время переосмысление этого наследия и его новейшее воплощение имеют ряд новых лейтмотивов — от сущности человека до его сосуществования в этом мире с другими живыми существами.