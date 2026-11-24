Багато років ілюстратори та їх роботи залишалися поза увагою великих гравців і поціновувачів мистецтва. Однак тепер ці роботи почали пробиватися до глядача, який бачить в них комерційний та естетичний потенціали.

Ринок ілюстраційного мистецтва виник у 1960-х роках, коли роботи, що використовувалися в дитячих казках, рекламі продукції та обкладинках журналів, були "вирвані з контексту у видавництві і продавалися просто як картини". Про це повідомляє The Art Newspaper.

Фахівці кажуть, що протягом тривалого часу цей жанр залишався нішевим і залежним від замовників у царині реклами та супроводу продукції. Журнали, газети та інформаційно-розважальні постери були єдиними місцями, де ці митці отримували можливість продемонструвати власні роботи.

Великий прорив стався завдяки ілюстратору та режисеру, творцю культових "Зоряних воєн" Джорджу Лукасу. Він завжди був і залишається великим фанатом ілюстрацій, як і оскароносний Стівен Спілберг. Обидва режисери з часом прийшли до ідеї створили локацію для ілюстративного мистецтва.

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Так у американському Лос-Анджелесі виникає Музей наративного мистецтва Лукаса, до якого потрапляють книжкові ілюстрації, комікси та кіноплакати. А з часом культова класика стає дорогоцінним активом, зокрема такими стають роботи ілюстраторів Нормана Роквелла, Максфілда Перріша, Н.К. Ваєта та Джей Сі Леєндекера.

Ілюстрація "Saying Grace" стала найдорожчою роботою, проданою на аукціоні Фото: з відкритих джерел

Тепер колекціонери активно шукають усі оригінальні ілюстрації рук низки майстрів, а ціни на них перевалили за восьмизначну позначку. Так робота згаданого пана Роквелла "Saying Grace" 1951 року для The Saturday Evening Post була придбана на аукціоні за 46 млн доларів США.

Наразі, як кажуть експерти, ілюстрації почали після визнання серед колекціонерів і мистецьких кіл, заходити на "нову територію" — бій проти упереджень з боку музейних експозицій. Нині ілюстрації мають подолати нішеві та спеціалізовані виставки, а згодом — перейти на вищий рівень, і стати на один щабель із визнаними творами мистецтва.

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