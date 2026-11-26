Истории украинок, переживших пытки со стороны россиян, и певицы, которая потеряла брата на войне и подала иск против РФ, могут принести Украине "Оскар" в 2027 году.

Сразу два украинских документальных фильма — "Следы" (Traces) и "Последнее сообщение" (The Last Message) — получили шанс побороться за самую престижную кинопремию мира. Американская академия кинематографических искусств и наук допустила обе картины к рассмотрению на 99-ю премию "Оскар". При этом фильм "Следы", который Украина официально выдвинула на кинопремию, представлен сразу в двух категориях. Об этом 25 ноября сообщила Украинская киноакадемия в Facebook. Впрочем, речь идет о предварительном этапе оскаровского отбора: попадание в эти списки еще не означает, что фильмы стали номинантами или вошли в финальный список претендентов на награды.

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О чем украинский фильм "Следы"

Документальный фильм "Следы" сняли украинская режиссер Алиса Коваленко и сорежиссер Марися Никитюк в рамках совместного производства Украины и Польши.

В центре фильма — истории шести украинских женщин, переживших сексуальное насилие и пытки в результате российской агрессии. Героини рассказывают о пережитом, возвращении к повседневной жизни и борьбе за справедливость. Стоит отметить, что режиссер фильма Алиса Коваленко имеет собственный опыт пребывания в российском плену. После начала полномасштабного вторжения РФ она воевала на фронте, а впоследствии вернулась к документальному кино.

"Этот фильм не просто о жертвах. Мы вообще не используем слово "жертва", мы используем — "те, кто выжили" и "те, кто пережили". Это фильм о силе борьбы, единства, солидарности и взаимной поддержки", — отмечает режиссер Алиса Коваленко.

Одной из главных героинь фильма является Ирина Довгань, пережившая российский плен, а впоследствии занявшаяся правозащитной деятельностью. Она собирает свидетельства пострадавших женщин на деоккупированных территориях Украины и помогает им преодолевать последствия пережитого.

Мировая премьера картины состоялась 16 февраля 2026 года на Берлинском международном кинофестивале. Там фильм получил приз зрительских симпатий в документальной программе "Панорама". Кроме того, "Следы" получили Гран-при жюри документального конкурса на международном кинофестивале Movies that Matter в Нидерландах и награды на фестивале Millennium Docs Against Gravity в Польше.

Документальный фильм "Следы" вошел в длинные списки премии в категориях "Международный полнометражный фильм" и "Полнометражный документальный фильм".

О чем фильм "Последнее сообщение"

Документальный фильм "Последнее сообщение" режиссеров Андрея Волошина и Алексея Лебедева рассказывает о российской войне против Украины через личную историю семьи, потерявшей близкого человека.

Главной героиней фильма стала американская певица украинского происхождения и общественная активистка Келси Кимберлин. По сюжету, ее двоюродный брат, 21-летний Андрей Рачок, добровольно вступил в ряды Вооруженных сил Украины и погиб 22 февраля 2024 года во время боев за Авдеевку.

После его гибели певица отправилась из США в Украину. Она хотела записать песню "Star", посвященную памяти брата, и понять, за что он отдал свою жизнь. Во время путешествия по Украине Кимберлин общалась с военными, посещала прифронтовые города и побывала на могиле брата. История личной утраты в конечном итоге переросла в борьбу за привлечение России к ответственности. Певица подала иск против РФ в федеральный суд США в связи с гибелью брата.

Съемки фильма проходили, в частности, в Николаеве, Херсоне, Святогорске и Изюме.

Мировая премьера состоялась в августе в Нью-Йорке, а 24 сентября фильм вышел в украинский кинопрокат. На тот момент, по сообщению съемочной группы, картина уже имела более 40 фестивальных наград.

Фильм "Последнее сообщение" (The Last Message) вошел в список номинантов на "Оскар" в категории "Полнометражный документальный фильм".

Сколько фильмов претендуют на "Оскар-2027"

В этом году конкуренция за премию "Оскар" будет значительной. Так, к рассмотрению в категории "Лучший документальный фильм" Американская киноакадемия допустила 190 картин, в международной категории — 104, а среди полнометражных анимационных фильмов представлено 38 работ. Больше всего участников на этот раз соревнуются именно в документальной номинации.

При этом из 104 международных фильмов 100 были выдвинуты странами или регионами, а еще четыре получили право на участие благодаря победам на международных кинофестивалях. Такая возможность предусмотрена новыми правилами премии.

Отметим, что попадание в длинный список еще не означает официальную номинацию на "Оскар". Украинским фильмам предстоит пройти еще два этапа отбора.

Когда станет известно, получат ли украинские фильмы номинации на "Оскар"

Согласно официальному календарю Американской киноакадемии, основные этапы отбора и вручения премии пройдут в следующие даты:

7–11 декабря 2026 года — предварительное голосование членов киноакадемии;

предварительное голосование членов киноакадемии; 15 декабря 2026 года — объявление коротких списков из 15 фильмов в каждой из двух категорий, где представлены украинские картины;

объявление коротких списков из 15 фильмов в каждой из двух категорий, где представлены украинские картины; 11–15 января 2027 года — голосование за номинантов на кинопремию;

голосование за номинантов на кинопремию; 21 января 2027 года — объявление официальных номинантов;

объявление официальных номинантов; 25 февраля — 4 марта 2027 года — финальное голосование за победителей;

финальное голосование за победителей; 14 марта 2027 года — церемония вручения премии "Оскар".

99-я церемония вручения премии "Оскар" традиционно состоится в театре Dolby в Лос-Анджелесе. Трансляцию кинопремии смогут увидеть зрители в более чем 200 странах и территориях мира.

Таким образом, уже 15 декабря станет известно, продолжат ли обе украинские документальные ленты, рассказывающие миру о последствиях российской агрессии и борьбе украинцев за справедливость, соревноваться за кинопремию.

Напомним, 24 ноября в Праге стартовала "Неделя украинского кино", в рамках которой зрителям покажут 12 отечественных фильмов, в том числе киноновинки и отреставрированные черно-белые картины. Фестиваль открылся военной драмой "Весна" режиссера Ростислава Кирпиченко о священнике, который во время российской оккупации пытается сохранить человечность и веру.

Кроме того, Фокус писал, что российское кино пробилось в Рим, несмотря на протесты.