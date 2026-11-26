Історії українок, які пережили російські катування, та співачки, яка втратила брата на війні й подала позов проти РФ, можуть принести Україні "Оскар" у 2027 році.

Одразу два українські документальні фільми — "Сліди" (Traces) та "Останнє повідомлення" (The Last Message) — отримали шанс поборотися за найпрестижнішу кінопремію світу. Американська академія кінематографічних мистецтв і наук допустила обидві стрічки до розгляду на 99-ту премію "Оскар". При цьому фільм "Сліди", який Україна офіційно висунула на кінопремію, представлений одразу у двох категоріях. Про це 25 листопада повідомила Українська кіноакадемія у Facebook. Втім, йдеться про попередній етап оскарівського відбору: потрапляння до цих переліків ще не означає, що фільми стали номінантами або потрапили до фінального списку претендентів на нагороди.

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Про що український фільм "Сліди"

Документальну стрічку "Сліди" створили українська режисерка Аліса Коваленко та співрежисерка Марися Нікітюк у копродукції України та Польщі.

У центрі фільму — історії шести українських жінок, які пережили сексуальне насильство та катування внаслідок російської агресії. Героїні розповідають про пережите, повернення до повсякденного життя та боротьбу за справедливість. Варто зауважити, що режисерка фільму Аліса Коваленко має власний досвід російського полону. Після початку повномасштабного вторгнення РФ вона воювала на фронті, а згодом повернулася до документального кіно.

"Цей фільм не просто про жертв. Ми взагалі не використовуємо слово "жертва", ми використовуємо — "ті, хто вижили" та "ті, хто пережили". Це фільм про силу боротьби, єднання, солідарності та взаємної підтримки", — зазначає режисерка Аліса Коваленко.

Однією з головних героїнь фільму є Ірина Довгань, яка пережила російський полон, а згодом зайнялася правозахисною діяльністю. Вона збирає свідчення постраждалих жінок на деокупованих територіях України та допомагає їм долати наслідки пережитого.

Світова прем'єра стрічки відбулася 16 лютого 2026 року на Берлінському міжнародному кінофестивалі. Там фільм отримав приз глядацьких симпатій у документальній програмі Panorama. Крім того, "Сліди" здобули Гран-прі журі документального конкурсу на міжнародному кінофестивалі Movies that Matter у Нідерландах та відзнаки на фестивалі Millennium Docs Against Gravity у Польщі.

Документальна стрічка "Сліди" увійшла до довгих списків премії у категоріях "Міжнародний повнометражний фільм" та "Повнометражний документальний фільм".

Про що фільм "Останнє повідомлення"

Документальна стрічка "Останнє повідомлення" режисерів Андрія Волошина та Олексія Лєбєдєва розповідає про російську війну проти України через особисту історію родини, яка втратила близьку людину.

Головною героїнею фільму стала американська співачка українського походження та громадська активістка Келсі Кімберлін. За сюжетом, її двоюрідний брат, 21-річний Андрій Рачок, добровільно вступив до лав Збройних сил України та загинув 22 лютого 2024 року під час боїв за Авдіївку.

Після його загибелі співачка вирушила зі США до України. Вона хотіла записати пісню Star, присвячену пам'яті брата, та зрозуміти, за що він віддав своє життя. Під час подорожі Україною Кімберлін спілкувалася з військовими, відвідувала прифронтові міста та побувала на могилі брата. Історія особистої втрати зрештою переросла у боротьбу за притягнення Росії до відповідальності. Співачка подала позов проти РФ до федерального суду США через загибель брата.

Зйомки фільму проходили, зокрема, у Миколаєві, Херсоні, Святогірську та Ізюмі.

Світова прем'єра відбулася у серпні в Нью-Йорку, а 24 вересня фільм вийшов в український кінопрокат. На той момент, за повідомленням команди, стрічка вже мала понад 40 фестивальних нагород.

Фільм "Останнє повідомлення" (The Last Message) потрапив до списку на "Оскар" у категорії "Повнометражний документальний фільм".

Скільки фільмів претендують на "Оскар-2027"

Цього року конкуренція за премію "Оскар" буде значною. Так, до розгляду в категорії найкращого документального фільму Американська кіноакадемія допустила 190 стрічок, у міжнародній категорії — 104, а серед повнометражних анімаційних фільмів представлено 38 робіт. Найбільше учасників цього разу змагаються саме в документальній номінації.

При цьому з 104 міжнародних стрічок 100 висунули країни або регіони, а ще чотири отримали право на участь завдяки перемогам на міжнародних кінофестивалях. Така можливість передбачена новими правилами премії.

Зауважимо, що потрапляння до довгого списку ще не означає офіційної номінації на "Оскар". Українським фільмам необхідно буде пройти ще два етапи відбору.

Коли стане відомо, чи отримають українські фільми номінації на "Оскар"

Відповідно до офіційного календаря Американської кіноакадемії, основні етапи відбору та вручення премії відбудуться у такі дати:

7–11 грудня 2026 року — попереднє голосування членів кіноакадемії;

попереднє голосування членів кіноакадемії; 15 грудня 2026 року — оголошення коротких списків із 15 фільмів у кожній з двох категорій, де представлені українські стрічки;

оголошення коротких списків із 15 фільмів у кожній з двох категорій, де представлені українські стрічки; 11–15 січня 2027 року — голосування за номінантів на кінопремію;

голосування за номінантів на кінопремію; 21 січня 2027 року — оголошення офіційних номінантів;

оголошення офіційних номінантів; 25 лютого — 4 березня 2027 року — фінальне голосування за переможців;

фінальне голосування за переможців; 14 березня 2027 року — церемонія вручення премії "Оскар".

99-та церемонія вручення премії "Оскар" традиційно відбудеться в театрі Dolby у Лос-Анджелесі. Трансляцію кінопремії зможуть побачити глядачі у понад 200 країнах і територіях світу.

Таким чином, уже 15 грудня стане відомо, чи продовжать обидві українські документальні стрічки, які розповідають світові про наслідки російської агресії та боротьбу українців за справедливість, змагання за кінопремію.

Нагадаємо, у Празі 24 листопада розпочався "Тиждень українського кіно", у межах якого глядачам покажуть 12 вітчизняних стрічок, зокрема кінематографічні новинки та відреставровані чорно-білі фільми. Фестиваль відкрили воєнною драмою "Весна" режисера Ростислава Кирпиченка про священника, який під час російської окупації намагається зберегти людяність і віру.

Крім того, Фокус писав, що російське кіно пробилося до Рима попри протести.