Украинское издательство Mison сообщает, что в результате атаки РФ пострадали окна офиса и была повреждена недавно приобретённая техника. Также там сообщают, что огонь охватил склады и цеха типографии "Конви", где как раз изготавливались книги.

В то же время в компании сообщили, что в результате атаки со стороны РФ сотрудники издательства не пострадали. Об этом говорится в заявлении компании в Facebook.

"В офисе MISON выбиты все окна, повреждены компьютеры и техника, которые мы совсем недавно приобрели после предыдущего удара. К счастью, на этот раз огонь обошел наш офис, но, к сожалению, не обошел типографию "Конви", где как раз печатались наши новинки", — говорится в тексте.

В настоящее время "Суспильне" сообщает, что под удар попали тиражи как минимум 11 издательств ("Ранок", "Грамота", "Лингвист", "Литера ЛТД", "Издательство Старого Льва", BookChef, "Книголав", "Книги — XXI", "Мамино", "Априори"), а также школьные учебники для детей с особыми образовательными потребностями. В настоящее время точное количество поврежденных книг уточняется.

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"Благодаря вам (читателям — ред.) мы смогли возобновить работу, переиздать утраченные книги и двигаться дальше. А уже в октябре наши издания представляли Украину на Франкфуртской книжной ярмарке. В июле мы начинали с нуля. В ноябре снова ждем ответа, уцелели ли наши книги. И очень хотим верить, что на этот раз новости тоже будут лучше, чем мы сейчас боимся", — пишут в издательстве.

Ранее Фокус сообщал о том, как РФ следует по стопам нацистской Германии в вопросе уничтожения книг в Украине. Политический консультант Артем Биденко заявляет, что это — системное уничтожение книгоиздательского бизнеса, которое носит признаки культурного геноцида, к которому следует относиться максимально серьезно.

Впоследствии стало известно, что РФ уничтожила около 13 млн украинских книг за лето 2026 года. Заместитель министра культуры Украины Богдана Лаюк отмечает, что нападения на книги не следует рассматривать как отдельные случаи, а как часть целенаправленной кампании захватчиков по нападениям на склады, хранилища и центры выполнения работ любого рода.