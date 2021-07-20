Биткоин жив. Крупные инвесторы купили криптовалюты на $1 млрд

Несмотря на прибыль в размере 695%, держатели не спешат продавать BTC и продолжают откладывать ее на будущее.

С 16 по 18 июля крупные инвесторы купили Биткоинов на сумму $923,8 млн.

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Данные о транзакцияи появились на сервисе BitInfoCharts.

Пользователь (или группа инвесторов) оплатил 29,8 тыс BTC и распределил их по 18-ти кошелькам. Примечательно, что на каждом из них уже лежит по 8 тыс. Биткоинов, приобретенных в декабре 2018 года.

Тогда общая стоимость сделки составила $561,6 млн за 144 тыс. BTC — по $3,9 тыс. за штуку, а по состоянию на 20 июля их можно продать за $4,2 млрд, таким образом прибыль составляет около 695%.

Ранее стало известно, что инвестор вывел с кошелька биткоинов на сумму в $26,1 млн — до этого криптовалюта хранилась на кошельке с 2012 года, когда BTC стоил по $3,7 тыс. за токен. Спустя девять лет стоимость активов увеличилась почти в семь раз и составляет около $26,1 млн.

Фокус разбирался, почему холдеры спешно выводят "спящие" BTC и как это повлияет на курс криптовалюты. Такие случаи происходят периодически: в октябре 2020-го года анонимный держать вывел из кошелька 50 биткоинов на $522 тыс, которые были "неподвижны" с 2010 года, в результате курс биткоина снизился на 1,5%. В феврале 2021 года владелец впервые с 2010 года перевел 100 биткоинов на сумму $5 млн — на фоне этого стоимость криптовалюты упала на 6% за сутки.

Эксперты утверждают, что перемещение BTC, которые долгое время оставались неактивными, всегда влияет на котировки. Менее богатые участники рынка пугаются, что ранние инвесторы начнут продавать криптовалюту перед падением, и начинают совершать опрометчивые транзакции.

Сообщали также, что британец выбросил 7500 биткоинов и придумал план для их поиска. 35-летний IT-специалист Джеймс Хауэллс купил крипту в 2009 году и по ошибке избавился от жесткого диска, на котором она хранилась, но спохватился из-за роста курса.