Біткоїн живий. Великі інвестори купили криптовалюти на $ 1 млрд

Незважаючи на прибуток в розмірі 695%, власники не поспішають продавати BTC і продовжують відкладати її на майбутнє.

Із 16 по 18 липня великі інвестори купили біткоїнів на суму $ 923,8 млн.

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Дані про транзакції зʼявилися на сервісі BitInfoCharts.

Користувач (або група інвесторів) оплатив 29,8 тис BTC і розподілив їх по 18-ти гаманцях. Примітно, що на кожному з них вже лежить по 8 тис. біткоїнів, придбаних у грудні 2018 року.

Тоді загальна вартість угоди склала $ 561,6 млн за 144 тис. BTC — по $ 3,9 тис. за штуку, а станом на 20 липня їх можна продати за $ 4,2 млрд, таким чином прибуток становить близько 695%.

Раніше стало відомо, що інвестор вивів з гаманця біткоіни на суму в $ 26,1 млн — до цього криптовалюта зберігалася на гаманці з 2012 року, коли BTC коштував по $ 3,7 тис. за токен. Через девʼять років вартість активів збільшилася майже в сім разів і становить близько $ 26,1 млн.

Фокус розбирався, чому холдери спішно виводять "сплячі" BTC і як це вплине на курс криптовалюти. Такі випадки відбуваються періодично: у жовтні 2020 го року анонімний власник вивів із гаманця 50 біткоїнів на $ 522 тис, які були "нерухомі" з 2010 року, у результаті курс біткоїнів знизився на 1,5%. У лютому 2021 року власник вперше з 2010 року перевів 100 біткоїнів на суму $ 5 млн — на тлі цього вартість криптовалюта впала на 6% за добу.

Експерти стверджують, що переміщення BTC, які довгий час залишалися неактивними, завжди впливає на котування. Менш багаті учасники ринку лякаються, що ранні інвестори почнуть продавати криптовалюту перед падінням, і починають здійснювати необачні транзакції.

Повідомляли також, що британець викинув 7500 біткоїнів і придумав план для їх пошуку. 35-річний IT-фахівець Джеймс Хауеллс купив крипту в 2009 році і помилково позбувся жорсткого диска, на якому вона зберігалася, але схаменувся через зростання курсу.