Оплата счетов и услуги для туристов: как Китай навязывает цифровой юань после запрета BTC

Запретив добычу биткоина, власти КНР начали резво внедрять свою виртуальную валюту. Сейчас ей можно расплатиться с коммунальщиками или даже обналичить.

Народный Банк Китая разрешил пользователям оплачивать счета за электроэнергию цифровыми юанями (e-CNY). Об этом сообщило издание Economic Information Daily.

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Эксперимент набирает обороты: где уже используют цифровой юань в Китае

Функцию суб-кошелька запускают в мобильном приложении от Национального банка Китая. По данным СМИ, для оплаты коммунальной услуги Государственной сетевой корпорации, людям не нужно будет привязывать свою банковскую карту. Потребители смогут отправить деньги через приложение или просканировать специальный код.

Новую функцию впервые опробуют жители девяти китайских городов, где сейчас проходит тестирование проекта цифрового юаня: Сюнъань, Сучжоу, Чэнду, Шанхай, Сиань, Далянь, Чанша, Циндао и Пекин. В июле это уже не первое нововведение, связанное с запуском виртуальной валюты КНР.

16 июля СNBC сообщило, что иностранные туристы теперь могут расплачиваться цифровым юанем без необходимости открывать счета в китайских банках. Сейчас в Китае очень популярна система мобильных платежей, однако два самых крупных приложения Tencent и Alibaba работают только с привязкой к счету одного из банков КНР, из-за чего страдают путешественники. Согласно объявлению Народного банка Китая, система e-CNY собирает меньше данных об операции, чем другие сервисы электронных платежей, к тому же такая информация хранится отдельно.

Цифровой юань разрабатывается Китаем с 2014 года. По данным Bloomberg, к началу июля 2021 года к тестированию валюты допустили около 10 миллионов человек. Заместитель председателя Народного банка Китая Фань Ифэй во время брифинга заявил, что для участия гражданам страны нужно лишь подать заявление в одном из нескольких банков с государственным участием. Следующей важной фазой внедрения e-CNY станут зимние Олимпийские игры в 2022 году.

В июне Промышленный и коммерческий банк Китая (ICBC) разрешил обналичивать цифровой юань при помощи более 3 тысяч банкоматов, установленных в Пекине, сообщило агентство "Синьхуа". До этого участники тестирования могли использовать e-CNY только в определенных торговых точках.

Биткоину — бой: как Китай расчистил дорогу для юаня и чем это обернется

В мае 2021 года Китай запретил предоставлять любые услуги, связанные с криптовалютой, а вскоре государственные органы усилили давление на банки. В июне же власти запретили майнинг биткоина. Все началось с провинции Сычуань, а последней жесткие меры приняли в Аньхой, где официальной причиной назвали нехватку электроэнергии.

В начале июля 2021 года половина майнеров биткоинов остановили свою деятельность в Китае из-за репрессий, а теперь отключились уже около 90% по данным РБК. Многие из них решили перенести производство в другие страны. Как передает WCCFTech, майнинговая компания Optimum Mining Host заявила о переезде в Канаду вместе с 1 миллионом систем, в этом ей поможет Black Rock Petroleum Company.

Как показывает аналитический сервис Btc.com, на фоне действий КНР с мая сложность добычи биткоина по всему миру снизилась до 13,67 трлн хэшей — это минимальный показатель с января 2020 года. Она зависит от количества оборудования, подключенного к сети для сбора токенов, и общего количества хэш-блоков. Снижение показателя означает массовое отключение майнинг-ферм.

Главный товарный стратег Bloomberg Майк МакГлоун считает, что отказ от биткоина и других криптовалют может замедлить рост Китая, несмотря на введение цифрового юаня. Одновременнос этим он предвидит рост доллара США и BTC.

Фокус писал, как США и Великобритания "закручивают гайки" биткоину вслед за Китаем. На Западе считают, что криптовалюта представляет опасность для населения и экономики.