Оплата рахунків і послуги для туристів: як Китай нав'язує цифровий юань після заборони BTC

Заборонивши видобуток біткоїнів, влада КНР почали жваво впроваджувати свою віртуальну валюту. Зараз нею можна розплатитися з комунальниками або навіть перевести в готівку.

Народний Банк Китаю дозволив користувачам оплачувати рахунки за електроенергію цифровими юанями (e-CNY). Про це повідомило видання Economic Information Daily.

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Експеримент набирає обертів: де вже використовують цифровий юань в Китаї

Функцію суб-гаманця запускають в мобільному додатку від Національного банку Китаю. За даними ЗМІ, для оплати комунальних послуг Державної мережевий корпорації, людям не потрібно буде привʼязувати свою банківську карту. Споживачі зможуть відправити гроші через додаток або просканувати спеціальний код.

Нову функцію вперше випробують жителі девʼяти китайських міст, де зараз проходить тестування проекту цифрового юаня: Сюнʼань, Сучжоу, Ченду, Шанхай, Сіань, Далянь, Чанша, Циндао і Пекін. У липні це вже не перше нововведення, повʼязане з запуском віртуальної валюти КНР.

16 липня СNBC повідомило, що іноземні туристи тепер можуть розплачуватися цифровим юанем без необхідності відкривати рахунки в китайських банках. Зараз в Китаї дуже популярна система мобільних платежів, проте два найбільших додатки Tencent і Alibaba працюють тільки з привʼязкою до рахунку одного з банків КНР, через що страждають мандрівники. Згідно з оголошенням Народного банку Китаю, система e-CNY збирає менше даних про операції, ніж інші сервіси електронних платежів, до того ж така інформація зберігається окремо.

Цифровий юань розробляється Китаєм з 2014 року. За даними Bloomberg, на початок липня 2021 року до тестування валюти допустили близько 10 мільйонів осіб. Заступник голови Народного банку Китаю Фань Іфей під час брифінгу заявив, що для участі громадянам країни потрібно лише подати заяву до одного з декількох банків з державною участю. Наступною важливою фазою впровадження e-CNY стануть зимові Олімпійські ігри в 2022 році.

У червні Промисловий і комерційний банк Китаю (ICBC) дозволив переводити цифровий юань за допомогою більш 3 тисяч банкоматів, встановлених в Пекіні, повідомило агентство "Сіньхуа". До цього учасники тестування могли використовувати e-CNY тільки в певних торгових точках.

Біткоїнам — бій: як Китай розчистив дорогу для юаня і чим це обернеться

У травні 2021 року Китай заборонив надавати будь-які послуги, повʼязані з криптовалютою, а незабаром державні органи посилили тиск на банки. У червні ж влада заборонила Майнінг біткоіни. Все почалося з провінції Сичуань, а останньою жорсткі заходи прийняли в Аньхой, де офіційною причиною назвали брак електроенергії.

На початку липня 2021 роки половина Майнер біткоіни зупинили свою діяльність в Китаї через репресії, а тепер відключилися вже близько 90% (за даними РБК). Багато з них вирішили перенести виробництво в інші країни. Як передає WCCFTech, майнинговая компанія Optimum Mining Host заявила про переїзд до Канади разом з 1 мільйоном систем, в цьому їй допоможе Black Rock Petroleum Company.

Як показує аналітичний сервіс Btc.com, на тлі дій КНР з травня складність видобутку біткоіни по всьому світу знизилася до 13,67 трлн хеш — це мінімальний показник з січня 2020 року. Вона залежить від кількості обладнання, підключеного до мережі для збору токенов, і загальної кількості хеш-блоків. Зниження показника означає масове відключення Майнінг-ферм.

Головний товарний стратег Bloomberg Майк Макглоун вважає, що відмова від біткоіни і інших криптовалюта може уповільнити экономічне зростання Китаю, незважаючи на введення цифрового юаня. Одночасно з цим він передбачає зростання долара США і BTC.

Фокус писав, як США і Великобританія "закручують гайки" біткоїнам слідом за Китаєм. На Заході вважають, що криптовалюта становить небезпеку для населення і економіки.