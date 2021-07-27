Угроза каждому. Новое исследование по Pegasus совпадает с данными о мощной атаке WhatsApp

Как выяснила компания, два года назад жертвами шпионского ПО стали более 1400 человек, и под угрозой находится каждый смартфон.

Результаты нового исследования программы Pegasus совпадает с данными об атаке WhatsApp 2019 года.

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Об этом глава компании, Уилл Кэткарт, заявил в интервью изданию The Guardian.

По его словам, в 2019 году 1400 пользователей WhatsApp стали жертвами взлома — их телефоны хакнули в течение двух недель. Кибератака была нацелена на высокопоставленных чиновников по всему миру, в том числе на лиц, работающих в сфере национальной безопасности, которые являются "союзниками США". Кэткарт утверждает, что большинство пользователей не давали никаких поводов для слежки.

"Это говорит нам о том, что в течение длительного периода времени количество атакованных людей росло. Вот почему мы считаем, что должны выразить свою озабоченность на этот счет", — объяснил руководитель мессенджера.

В связи с этим WhatsApp и Facebook (материнская компания мессенджера) еще в 2019 году подали в суд на NSO, которая является разработчиком Pegasus. В иске отмечается, что под "прицелом" хакерского ПО оказались также адвокаты, журналисты, правозащитники, дипломаты, диссиденты.

"Это должно быть тревожным сигналом для безопасности в Интернете. Мобильные телефоны либо безопасны для всех, либо не безопасны ни для кого", — сказал глава WhatsApp.

Как отметил Уиил Кэткарт, недавно консорциум из 17-ти журналистских организаций опубликовали отчет, результаты которого "очень совпадают" с ситуацией двухлетней давности. Он призвал разработчиков шпионского ПО к ответственности и добавил, что NSO финансируют государственные клиенты.

Он усомнился в искренности израильской компании NSO, которая назвала исследование "неподтвержденными теориями", а список из 50 тыс. телефонных номеров, которые могут быть жертвами Pegasus, — преувеличенным. Представители организации отрицают, что этот список имеет отношение к их работе или их клиентам: 60 разведывательными, военными и правоохранительными органами в 40 странах. Как утверждает компания-разработчик, Pegasus разрешается использовать только для расследования и предотвращения преступлений, а также для борьбы с терроризмом.

Представитель NSO прокомментировал заявления Кэткарта в беседе с журналистами The Guardian: "Есть ли у мистера Кэткарта другие альтернативы, которые позволяют правоохранительным органам и спецслужбам на законных основаниях обнаруживать и предотвращать злонамеренные действия педофилов, террористов и преступников с использованием платформ сквозного шифрования? Если так, мы будем рады услышать".

Как пишет Gizmodo, шпионское приложение Pegasus может раскрыть многие подробности о личной жизни пользователей. С его помощью клиенты NCO могут собирать данные о местоположении, вызовах и контактах, а также использовать камеры и микрофоны смартфона для слежения за жертвами. Pegasus очень прост в установке и легко заражает телефоны жертв.

Ранее Фокус разбирался, как государства взламывают смартфоны через ПО Pegasus. После заражения, клиент NSO полностью может контролировать устройство и следить за пользователем.

Писали также, что президент Франции Эммануэль Макрон решил сменить телефон из-за Pegasus. Как выяснилось, глава государства оказался в списке потенциальных жертв шпионского ПО.

Израиль может ограничить экспорт ПО для слежки после скандала с Pegasus. Такие меры обсуждают в парламентской комиссии.