Из-за скандала с Pegasus Израиль может ограничить экспорт ПО для слежки

Журналисты выяснили, что минимум 10 государств использовали ПО для шпионажа за правозащитниками, политиками и работниками СМИ, а не за террористами, как предполагалось.

Парламентская комиссия Израиля может рекомендовать изменить экспортную политику оборонного сектора в связи с громкими обвинениями в том, что шпионское ПО, продаваемое израильской кибернетической компанией NSO Group, использовалось не по назначению правительствами нескольких стран.

Об этом сообщает reuters.com, ссылаясь на высокопоставленного чиновника.

Издание washingtonpost.com информирует о том, что среди абонентов, чьи телефоны, предположительно, были взломаны при помощи Pegasus или, по крайней мере, были внесены в список как возможные жертвы хакерских атак, числятся:

три действующих президента — Эммануэль Макрон (Франция), Бархам Салих (Ирак) и Сирил Рамафоса (ЮАР),

три действующих премьер-министра — Имран Хан из Пакистана, Мостафа Мадбули из Египта и Саад-Эддин Эль Османи из Марокко,

семь бывших премьер-министров, которые были занесены в список, когда еще находились у власти: Ахмед Обейд бин Дагр из Йемена, Саад Харири из Ливана, Рухакана Ругунда из Уганды, Эдуард Филипп из Уганды, Бакитжан ​​Сагинтаев из Казахстана, Нуреддин Бедуи из Алжира и Шарль Мишель из Бельгии.

один король: правитель Марокко Мухаммед VI.

Также известно, что в список попал интернет-предприниматель Павел Дуров, журналисты из Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde и The Financial Times.

"Мы должны пересмотреть порядок выдачи лицензий Defense Export Controls Agency (DECA)", — сказал Рам Бен-Барак, глава Комитета по иностранным делам и обороне Кнессета, в интервью общенациональной радиостанции Армии обороны Израиля.

В материале reuters.com говорится, что официальный Израиль назначил межведомственную группу для оценки отчетов, опубликованных по итогам расследования, проведенного 17-ю медиа и правозащитными организациями, которые заявили, что программное обеспечение Pegasus использовалось для взломов смартфонов, принадлежащих журналистам, политикам и правозащитникам.

Группа, сформированная правительством Израиля "проведет проверки, обязательно изучит документы расследователей и определит, нужно ли что-то здесь исправлять", — сказал Бен-Барак. "По правде говоря, эта система (Pegasus, — ред.) помогла выявить множество террористических ячеек и преступных кланов, чем помогла огромному количеству людей. Если она использовалась неправильно или была продана безответственным сторонам, это необходимо проверить".

DECA входит в состав Министерства обороны Израиля и контролирует экспорт шпионского ПО в том числе. И министерство, и компания заявили, что Pegasus предназначен только для отслеживания террористов и преступников, и что все иностранные клиенты являются "проверенными правительствами". NSO заявляет, что не знает конкретных лиц, против которых ее клиенты используют Pegasus. Компания также указала, что если получит официальные жалобы от потерпевших, а также тот самый список с именами абонентов, чьи телефоны были взломаны или рассматривались для взлома в будущем, то сможет в одностороннем порядке закрыть доступ к программному обеспечению любым из тех клиентов, которые злоупотребляли софтом.

После сообщения венгерского журналиста Сабольча Паньи о том, что следы шпионского ПО были обнаружены на его смартфоне, глава NSO Шалев Хулио пообещал провести расследование.

"Если он действительно был целью, я уже могу вас заверить, что мы отключим доступ к ПО той стороне, которая пыталась "принять меры" в отношении журналиста, потому что так поступать нельзя", — сказал Хулио во время интервью радиостанции Армии обороны Израиля.

Однако Хулио не подтвердил информацию о том, покупало ли правительство Венгрии ПО Pegasus, или нет. Он сказал, что NSO сотрудничала с 45-ю странами и отклонила около 90 других, рассматривая их в качестве потенциальных клиентов. По словам Хулио, компания закрыла пять систем Pegasus за злоупотребления, добавив, что программное обеспечение нельзя использовать против тех смартфонов, которые работают на территории Израиля и США.

На вопрос о том, покупало ли венгерское правительство Pegasus, глава администрации премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуляс ответил, что подробности о сборе секретной информацией "не являются общедоступными". Он добавил, что весь подобный сбор разведывательной информации проводился на законных основаниях.

