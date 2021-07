Через скандал із Pegasus Ізраїль може обмежити експорт ПЗ для стеження

Журналісти з'ясували, що мінімум 10 держав використовували ПЗ для шпигунства за правозахисниками, політиками та працівниками ЗМІ, а не за терористами, як передбачалося.

Парламентська комісія Ізраїлю може рекомендувати змінити експортну політику оборонного сектора у звʼязку з гучними звинуваченнями в тому, що шпигунське ПЗ, що продається ізраїльською кібернетичною компанією NSO Group, використовувалося не за призначенням урядами кількох країн.

Про це повідомляє reuters.com, посилаючись на високопоставленого чиновника.

Серед абонентів, чиї телефони, імовірно, були зламані за допомогою Pegasus від NSO або принаймні були внесені в список як можливі жертви хакерських атак, числиться президент Франції Еммануель Макрон. Про це повідомляло французьке видання Le Monde. Серед тих людей, чиї номери телефонів, за словами журналістів-розслідувачів, були в списку можливих цілей, виявилися премʼєр-міністр Пакистану Імрам Хан, король Марокко Мохаммед VI. Також відомо, що в список потрапив інтернет-підприємець Павло Дуров, журналісти з Associated Press, Reuters, CNN, The Wall Street Journal, Le Monde і The Financial Times.

"Ми повинні переглянути порядок видачі ліцензій Defense Export Controls Agency (DECA)", — сказав Рам Бен-Барак, глава Комітету з закордонних справах і оборони Кнесету, в інтервʼю загальнонаціональній радіостанції Армії оборони Ізраїлю.

У матеріалі reuters.com йдеться, що офіційний Ізраїль призначив міжвідомчу групу для оцінки звітів, опублікованих за підсумками розслідування, проведеного 17-ма медіа та правозахисними організаціями, які заявили, що програмне забезпечення Pegasus використовувалося для зломів смартфонів, що належать журналістам, політикам і правозахисникам.

Група, сформована урядом Ізраїлю "проведе перевірки, обовʼязково вивчить документи розслідувачів і визначить, чи потрібно щось тут виправляти", — сказав Бен-Барак. — Чесно кажучи, ця система (Pegasus, — ред.) допомогла виявити безліч терористичних осередків і злочинних кланів, чим допомогла величезній кількості людей. Якщо вона використовувалася неправильно або була продана безвідповідальним сторонам, це необхідно перевірити".

DECA входить до складу Міністерства оборони Ізраїлю та контролює експорт шпигунського ПЗ у тому числі. І міністерство, і компанія заявили, що Pegasus призначений тільки для відстеження терористів і злочинців і що всі іноземні клієнти є "перевіреними урядами". NSO заявляє, що не знає конкретних осіб, проти яких її клієнти використовують Pegasus. Компанія також вказала, що якщо отримає офіційні скарги від потерпілих, а також той самий список із іменами абонентів, чиї телефони були зламані або розглядалися для злому в майбутньому, то зможе в односторонньому порядку закрити доступ до програмного забезпечення будь-яким із тих клієнтів, які зловживали софтом .

Після повідомлення угорського журналіста Сабольча Паньї про те, що сліди шпигунського ПЗ були виявлені на його смартфоні, глава NSO Шалев Хуліо пообіцяв провести розслідування.

"Якщо він дійсно був ціллю, я вже можу вас запевнити, що ми відключимо програмне забезпечення тій стороні, яка намагалася "вжити заходів" щодо журналіста, тому що так чинити не можна", — сказав Хуліо під час інтервʼю радіостанції Армії оборони Ізраїлю.

Однак Хуліо не підтвердив інформацію про те, чи купував уряд Угорщини ПЗ Pegasus, чи ні. Він сказав, що NSO співпрацювала з 45-ма країнами та відхилила близько 90 інших, розглядаючи їх як потенційних клієнтів. За словами Хуліо, компанія закрила пʼять систем Pegasus за зловживання, додавши, що програмне забезпечення не можна використовувати проти тих смартфонів, які працюють на території Ізраїлю та США.

На питання про те, чи купував угорський уряд Pegasus, глава адміністрації премʼєр-міністра Віктора Орбана Гергей Гуляс відповів, що подробиці про збір секретною інформацією "не є загальнодоступними". Він додав, що весь подібний збір розвідувальної інформації проводився на законних підставах.

