Загроза кожному. Нове дослідження Pegasus збігається з даними про потужну атаку WhatsApp

Як з'ясувала компанія, два роки тому жертвами шпигунського ПЗ стали понад 1400 осіб менше, ніж за два тижні, і під загрозою знаходиться кожен смартфон.

Результати нового дослідження програми Pegasus збігається з даними про атаку WhatsApp 2019 року. Про це глава месенджера Вілл Кеткарт заявив в інтерв'ю виданню The Guardian.

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За його словами, у 2019 році 1400 користувачів WhatsApp стали жертвами злому менш, ніж за два тижні. Кібератака була націлена на високопоставлених чиновників по всьому світу, у тому числі на осіб у сфері національної безпеки, які є "союзниками США". Кеткарт стверджує, що більшість користувачів не давали ніяких приводів для стеження.

"Це говорить нам про те, що протягом тривалого періоду часу, протягом багаторічного періоду, кількість атакованих людей дуже велике. Ось чому ми відчували, що так важливо висловити стурбованість із цього приводу", — пояснив керівник месенджера.

У зв'язку з цим WhatsApp і Facebook, материнська компанія месенджера, ще в 2019 подали в суд на NSO, яка є розробником Pegasus. У позові зазначається, що під "прицілом" хакерського ПЗ виявилися також адвокати, журналісти, правозахисники, дипломати, політичні дисиденти.

"Це повинно бути тривожним сигналом для безпеки в Інтернеті. Мобільні телефони або безпечні для всіх, або не безпечні ні для кого", — сказав глава WhatsApp.

Як зазначив Віл Кеткарт, недавно консорціум із 17 журналістських організацій опублікували звіт, результати якого "дуже збігаються" з ситуацією дворічної давності. Він закликав розробників шпигунського ПЗ до відповідальності та додав, що NSO фінансують державні клієнти.

Він засумнівався в щирості ізраїльської компанії з безпеки NSO, яка назвала дослідження "непідтвердженими теоріями", а список із 50 тисяч телефонних номерів, які можуть бути жертвами Pegasus — перебільшеним. Представники організації заперечують, що цей список має відношення до їхньої роботи або їхніх клієнтів: 60 розвідувальних, військових і правоохоронних органів у 40 країнах. Як стверджує компанія, Pegasus дозволяється використовувати тільки для розслідування та запобігання злочинам, а також для боротьби з тероризмом.

Представник NSO прокоментував заяви Кеткарта в бесіді з журналістами The Guardian:

"Чи є у містера Кеткарта інші альтернативи, які дозволяють правоохоронним органам і спецслужбам на законних підставах виявляти та запобігати зловмисним діям педофілів, терористів і злочинців із використанням платформ наскрізного шифрування? Якщо так, ми будемо раді почути".

Як пише Gizmodo, шпигунський додаток Pegasus може розкрити багато подробиць про особисте життя користувачів. Із його допомогою клієнти NCO можуть збирати дані про місцезнаходження, виклики та контакти, а також використовувати камери та мікрофони смартфона для стеження за жертвами. Pegasus дуже простий в установці та легко заражає телефони жертв.

Раніше Фокус розбирався, як держави зламують смартфони через ПЗ Pegasus. Після зараження, клієнт NSO повністю може контролювати пристрій і стежити за користувачем.

Писали також, що президент Франції Еммануель Макрон вирішив змінити телефон через Pegasus. Як з'ясувалося, глава держави виявився в списку потенційних жертв шпигунського ПЗ.

Ізраїль може обмежити експорт ПЗ для стеження після скандалу з Pegasus. Такі заходи обговорюють у парламентській комісії.