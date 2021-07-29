Круче Apple: магнитная зарядка Realme подойдет не только смартфонам, но и другим гаджетам

Согласно концепту, MagDart предназначена еще и для ноутбуков, смарт-часов и беспроводных наушников, оборудованных специальными магнитами.

Компания Realme выпустит магнитную зарядку MagDart, которая может подойти не только смартфонам, но и другим устройствам. Об пишет Gizmochina, ссылаясь на авторитетного индийского инсайдера Мукула Шарма.

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Эксперт ожидает, что 3 августа Realme презентует MagDart на уже анонсированном мероприятии о "магнитных инновациях" для электронных устройств. Устройство предназначено для новой модели Flash — первого в мире Android-смартфона с поддержкой технологии беспроводной магнитной зарядки.

Мукул Шарма в своем Twitter опубликовал концепт-изображения, на которых беспроводная зарядка подключена к ноутбуку, планшету, смарт-часам и коробке с беспроводными наушниками TWS. Таким образом MagDart может стать достойным аналогом Apple MagSafe для рынка Android. Стоит отметить, что производитель пока не подтвердил, будет ли технология работать с другими устройствами в ближайшем будущем, а даже если и так, то она подойдет лишь моделям со встроенными магнитами.

Realme уже зарегистрировала торговую марку MagDart, а Gizmochina получила из собственного источника первые рендеры магнитной зарядки. Судя по изображениям, технология нашла воплощение в двух вариациях. Первая визуально напоминает MagSafe, является очень компактной и обеспечивает мощность 15 Вт. Вторая выполнена в виде док-станции с собственной системой охлаждения и дополнительным портом USB-C, она должна поддерживать сверхбыструю зарядку мощностью 65 Вт или выше.

[ + – ] Компактная магнитная зарядка от Realme Фото: Gizmochina [ + – ] Магнитная док-станция Realme Фото: Gizmochina

Ранее Apple выпустила ряд смартфонов с поддержкой MagSafe: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max. Технология беспроводной магнитной зарядки встроена во все модели, аксессуары к ним и чехлы.

Писали также, что в Южной Корее разработали инфракрасную зарядку для смартфонов, которая действует на расстоянии в несколько метров. Инфракрасный сфет генерирует полупроводниковый оптический усилитель, который снижает потерю заряда.