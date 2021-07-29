Крутіше за Apple: магнітна зарядка Realme підійде не тільки смартфонам, але й іншим ґаджетам

Згідно з концептом, MagDart призначена ще й для ноутбуків, смарт-годинників і бездротових навушників, обладнаних спеціальними магнітами.

Компанія Realme випустить магнітну зарядку MagDart, яка може підійти не тільки смартфонам, а й інших пристроїв. Про пише Gizmochina, посилаючись на авторитетного індійського інсайдера Мукула Шарма.

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Експерт очікує, що 3 серпня Realme презентує MagDart на вже анонсованому заході про "магнітні інновації" для електронних пристроїв. Пристрій призначений для нової моделі Flash — першого в світі Android-смартфона з підтримкою технології бездротової магнітної зарядки.

Мукул Шарма в своєму Twitter опублікував концепт-зображення, на яких бездротова зарядка підключена до ноутбука, планшета, смарт-годинника та коробці з бездротовими навушниками TWS. Таким чином MagDart може стати гідним аналогом Apple MagSafe для ринку Android. Варто відзначити, що виробник поки не підтвердив, чи буде технологія працювати з іншими пристроями в найближчому майбутньому, а навіть якщо і так, то вона підійде лише моделям із вбудованими магнітами.

Realme вже зареєструвала торгову марку MagDart, а Gizmochina отримала з власного джерела перші рендери магнітної зарядки. Судячи з зображень, технологія знайшла втілення в двох варіаціях. Перша візуально нагадує MagSafe, є дуже компактною та забезпечує потужність 15 Вт. Друга виконана у вигляді док-станції з власною системою охолодження і додатковим портом USB-C, вона повинна підтримувати надшвидку зарядку потужністю 65 Вт або вище.

[ + – ] Компактна магнітна зарядка від Realme Фото: Gizmochina [ + – ] Магнітна док-станція Realme Фото: Gizmochina

Раніше Apple випустила низку смартфонів із підтримкою MagSafe: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max. Технологія бездротової магнітної зарядки вбудована в усі моделі, аксесуари до них і чохли.

Писали також, що в Південній Кореї розробили інфрачервону зарядку для смартфонів, яка діє на відстані в кілька метрів. Інфрачервоний сфет генерує напівпровідниковий оптичний підсилювач, який знижує втрату заряду.