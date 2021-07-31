Впервые в истории компании: Leica выпустила собственный смартфон (фото)

Смартфон Leitz Phone 1, созданный как дань уважения основателю компании Эрнсту Лейтцу, получил 8-ядерный процессор Snapdragon 888, поддержку 5G и 256 ГБ встроенной памяти.

Немецкая компания Leica Camera AG представила обновленный смартфон Leitz Phone 1, который будет доступен только на японском рынке, пишет издание New Atlas.

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Еще в мае японский бренд Sharp объявил о выпуске смартфона Aquos R6, который получил одну камеру, оснащенной 1-дюймовым CMOS-датчиком. Смартфон разрабатывался вместе с компанией Leica.

Теперь компания Leica "перепрофилировала" смартфон Sharp Aquos R6, представив его под новым названием Leitz Phone 1.

Как заявил генеральный директор немецкой компании Матиас Харш, выпуск собственного смартфона — "логическое следствие, которое еще больше подчеркивает инновационные способности Leica".

Смартфон Leitz Phone 1 был создан как дань уважения основателю компании Эрнсту Лейтцу. Модель имеет основные характеристики Aquos R6: 8-ядерный процессор Snapdragon 888, поддержку 5G и WiFi 6, 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ для хранения данных, 6,6-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1260 x 2730 пикселей и ОС Android 11.

Основная камера Leitz Phone 1 от разработчиков получила 1-дюймовый 20,2-мегапиксельный CMOS-датчик изображения и сочетание диафрагмы f/1.9, электронную стабилизацию изображения и автофокус с выдержкой времени в условиях низкой освещенности с 6-кратным цифровым зумом. Передняя Selfie-камера имеет 12,6-МП, диафрагму f/2.3 и угол обзора 78 градусов.

На дисплей установлено мощное стекло Corning Gorilla, а пользователям смартфона Leitz Phone 1 будет доступен виджет для просмотра фотографий из галереи Leica Fotografie International. Мощная камера смартфона может создавать файлы в форматах RAW и JPEG. Компания Leica Camera AG также включила свой собственный движок обработки изображений Leitz, который обещает владельцам смартфонов "современное вычислительное боке, цветокоррекцию, утончение краев и реалистичное шумоподавление".

Leitz Phone 1 будет доступен только на японском рынке. Его официальная стоимость — $1700.

[ + – ] Смартфон Leitz Phone 1 от Leica [ + – ] Смартфон Leitz Phone 1 от Leica [ + – ] Смартфон Leitz Phone 1 от Leica [ + – ] Смартфон Leitz Phone 1 от Leica

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