У Німеччині створили смартфон Leitz Phone 1 з професійною обробкою фотографій (фото)

Смартфон Leitz Phone 1, створений як данина поваги засновнику компанії Ернсту Лейтцу, отримав 8-ядерний процесор Snapdragon 888, підтримку 5G і 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Німецька компанія Leica Camera AG представила оновлений смартфон Leitz Phone 1, який буде доступний тільки на японському ринку, пише видання New Atlas.

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Ще в травні японський бренд Sharp оголосив про випуск смартфона Aquos R6, який отримав одну камеру, оснащену 1-дюймовим CMOS-датчиком. Смартфон розроблявся разом з компанією Leica.

Тепер компанія Leica "перепрофілювала" смартфон Sharp Aquos R6, представивши його під новою назвою Leitz Phone 1.

Як заявив генеральний директор німецької компанії Матіас Харш, випуск власного смартфона — "логічний наслідок, який ще більше підкреслює інноваційні здатності Leica".

Смартфон Leitz Phone 1 був створений як данина поваги засновнику компанії Ернсту Лейтцу. Модель має основні характеристики Aquos R6: 8-ядерний процесор Snapdragon 888, підтримку 5G і WiFi 6, 12 ГБ оперативної пам'яті, 256 ГБ для зберігання даних, 6,6-дюймовий OLED-дисплей з роздільною здатністю 1260 x 2730 пікселів і ОС Android 11.

Основна камера Leitz Phone 1 від розробників отримала 1-дюймовий 20,2-мегапіксельний CMOS-датчик зображення і поєднання діафрагми f/1.9, електронну стабілізацію зображення і автофокус з витримкою часу в умовах низької освітленості з 6-кратним цифровим зумом. Передня Selfie-камера має 12,6-МП, діафрагму f/2.3 і кут огляду 78 градусів.

На дисплей встановлено потужне скло Corning Gorilla, а користувачам смартфона Leitz Phone 1 буде доступний віджет для перегляду фотографій з галереї Leica Fotografie International. Потужна камера смартфона може створювати файли в форматах RAW і JPEG. Компанія Leica Camera AG також включила свій власний движок обробки зображень Leitz, який обіцяє власникам смартфонів "сучасне обчислювальне боке, корекцію, потоншення країв і реалістичне шумозаглушення".

Leitz Phone 1 буде доступний тільки на японському ринку. Його офіційна вартість — $ 1700..

[ + – ] Смартфон Leitz Phone 1 від Leica [ + – ] Смартфон Leitz Phone 1 від Leica [ + – ] Смартфон Leitz Phone 1 від Leica [ + – ] Смартфон Leitz Phone 1 від Leica

Раніше Фокус розповідав, що смартфони стануть дешевшими і розумнішими. Компанія MediaTek розробляє перший мобільний процесор із застосуванням 4-нанометрової технології, що дозволить їй обійти конкурентів і отримати значний прибуток, як перша компанія, що випустила чіпсет на основі 4-нм технології.

Також Фокус повідомляв, що софт Pegasus зламав смартфони iPhone 11 і iPhone 12. Apple визнала наявність вразливостей у своїх телефонів, проте стверджує, що випадки злому — поодинокі. Під приціл потрапили і тисячі смартфонів під управлінням Google Android, але ця ОС, на відміну від iOS, не зберігає записи, завдяки яким експерти виявляють зараження Pegasus.