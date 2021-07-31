Впервые за 3 месяца: Bitcoin преодолел рубеж в $42 тысячи (инфографика)

После заявлений Джека Дорси, Илона Маска и слухов о принятии платежей в криптовалюте Amazon, биткоин последнюю неделю показывает рост.

Крупнейшая криптовалюта биткоин начал снова дорожать. Сегодня, 31 июля, его цена впервые превысила 42 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Coindesk.

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По состоянию на 20:05, стоимость одного биткоина оценивается в 41,356.06 долларов (1 112 007 грн по курсу НБУ). На пике его стоимость составила 42,351.93 доллара (1 138 678 грн по курсу НБУ).

Последний раз биткоин стоил выше 40 тысяч долларов 15 июня, однако тогда он быстро обрушился до 31-32 тысяч долларов.

[ + – ] Курс биткоина Фото: coindesk.com

Курс биткоина, как сообщает Bloomberg, начал повышаться после слухов о том, что Amazon начнет принимать оплату в криптовалюте, а также публичными заявлениями Илона Маска. Бизнесмен заявлял, что он и его компании SpaceX и Tesla владеет биткоинами.

В позитивном ключе для криптовалюты отразились и заявления гендиректора Twitter Джек Дорси. Он заявил, что биткоин может стать "большой частью соцсети".

Напомним, цены на видеокарты снова дорожают из-за майнинга. Фокус разбирался, к чему готовиться майнерам и геймерам. Также Фокус сообщал, почему "киты" выводят биткоин с Binance.

На Фокусе выходила статье о том, какие 5 альткоинов стремительно завоевывают популярность.