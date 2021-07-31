Вперше за 3 місяці: Bitcoin подолав рубіж у $42 тисячі (інфографіка)

Після заяв засновника Twitter, Ілона Маска та чуток про прийняття платежів в криптовалюті Amazon, біткоїн останній тиждень активно зростає.

Найбільша криптовалюта біткоїн почав знову дорожчати. Сьогодні, 31 липня, його ціна вперше перевищила 42 тисячі доларів. Про це свідчать дані біржі Coindesk.

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Станом на 20:05, вартість одного біткоїна оцінюється в 41,356.06 доларів (1 112 007 грн за курсом НБУ). На піку його вартість склала 42,351.93 долара (1 138 678 грн за курсом НБУ).

Останній раз біткоїн коштував понад 40 тисяч доларів 15 червня, проте тоді він швидко знецінився до 31-32 тисяч доларів.

[ + – ] курс біткоїна Фото: coindesk.com

Курс біткоїна, як повідомляє Bloomberg, почав підвищуватися після чуток про те, що Amazon почне приймати оплату в криптовалюті, а також публічними заявами Ілона Маска. Бізнесмен заявляв, що він і його компанії SpaceX і Tesla володіє біткоїнами.

У позитивному ключі для криптовалюти відбилися і заяви гендиректора Twitter Джека Дорсі. Він заявив, що біткоїн може стати "великою частиною соцмережі".

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