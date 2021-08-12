СБУ заблокировала сеть теневых криптообменников, пытавшихся "испортить праздник"

По данным спецслужбы, через сеть ежемесячно проводили около 30 млн гривен и выделяла деньги на провокации, в том числе и ко Дню Независимости.

Служба безопасности Украины заблокировала в Киеве подпольные обменники криптовалюты, через которые отмывались "грязные деньги".

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Об этом сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Как выяснила СБУ, сеть работала с начала 2021 года. За это время ее услугами воспользовались более тысячи человек. Ежемесячно через теневые обменники проводили криптовалюту примерно на 30 млн грн. Благодаря незаконному обмену, злоумышленники зарабатывали, получая комиссионные в размере 5%-10%.

По заявлениям СБУ, часть этих денег выделяли на организацию массовых акций протеста ко Дню Независимости.

Обменники были весьма популярны, особенно среди физических лиц, потому как позволяли анонимно выводить нелегальные средства и обналичивать их. Как отмечает СБУ, к услугам сети часто прибегали пользователи запрещенных в Украине российских онлайн-кошельков "Яндекс.Деньги", "Qiwi" и "Webmoney".

[ + – ] Офис обменника криптовалюты [ + – ] Оборудование, найденное в офисе криптообменника [ + – ] Наличные, изъятые СБУ во время обыска криптообменника

Правоохранители провели обыски в пяти "офисах" на территории Печерского, Шевченковского и Соломенского районов столицы, во время которых изъяли компьютеры, серверы, мобильные терминалы, скрывающие местоположение подозреваемых, а также печати, документы фиктивных предприятий, наличные на сумму 1 млн грн.

Ведется уголовное производство о незаконных действиях с электронными деньгами (статья 200 УК) и отмывании нелегальных доходов (статья 209 УК). СБУ напомнила, что с начала года трем организаторам похожих схем уже сообщили о подозрении.

Ранее киберполиция раскрыла финансовую пирамиду по продаже криптовалют, из-за которой украинцы потеряли около 250 млн гривен. Онлайн-биржа предлагала пользователям инвестировать деньги через приложение для получения ежедневной прибыли в размере 7%, но требовали не менее 150 тысяч гривен. Когда же вкладчики пытались вернуть свои деньги — их попросту блокировали.

В июле СБУ закрыла биткоин-ферму в Черниговской области, которая разорила государство на 3 млн гривен. Как выяснили правоохранители, майнеры незаконно подключились к трансформаторной подстанции, что грозило отключением света для местных жителей.

Писали также, что в Днепропетровской области майнеры украли электроэнергии на 2 млн гривен. Они установили оборудование на арендованных складах и подключились к трансформатору, использовав ПО для взлома системы учета.