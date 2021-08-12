СБУ заблокувала мережу тіньових криптообмінників, які намагалися "зіпсувати свято"

За даними спецслужби, через мережу щомісяця проводили майже 30 млн гривень і виділяли гроші на провокації, зокрема і до Дня Незалежності.

Служба безпеки України заблокувала в Києві підпільні обмінники криптовалюти, через які відмивалися "брудні гроші".

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Про це повідомляє пресслужба відомства на офіційному сайті.

Як з'ясувала СБУ, мережа працювала з початку 2021 року. За цей час її послугами скористалися понад тисяча осіб. Щомісяця через тіньові обмінники проводили криптовалюту приблизно на 30 млн грн. Завдяки незаконному обміну, зловмисники заробляли, отримуючи комісійні в розмірі 5%-10%.

За заявами СБУ, частину цих грошей виділяли на організацію масових акцій протесту до Дня Незалежності.

Обмінники були вельми популярні, особливо серед фізичних осіб, тому що дозволяли анонімно виводити нелегальні кошти і переказувати їх. Як зазначає СБУ, до послуг мережі часто вдавалися користувачі заборонених в Україні російських онлайн-гаманців "Яндекс.Деньги", "Qiwi" та "Webmoney".

[ + – ] Офіс обмінника криптовалюти [ + – ] Устаткування, знайдене в офісі криптообмінника [ + – ] Готівкові, вилучені СБУ під час обшуку криптообмінника

Правоохоронці провели обшуки в п'яти "офісах" на території Печерського, Шевченківського та Солом'янського районів столиці, під час яких вилучили комп'ютери, сервери, мобільні термінали, що приховують місце розташування підозрюваних, а також печатки, документи фіктивних підприємств, готівку на суму 1 млн грн.

Ведеться кримінальне провадження щодо незаконних дій з електронними грошима (стаття 200 КК) і відмивання нелегальних доходів (стаття 209 КК). СБУ нагадала, що з початку року трьом організаторам схожих схем вже повідомили про підозру.

Раніше кіберполіція розкрила фінансову піраміду з продажу криптовалюти, через яку українці втратили майже 250 млн гривень. Онлайн-біржа пропонувала користувачам інвестувати гроші через додаток для отримання щоденного прибутку в розмірі 7%, але вимагали не менше 150 тисяч гривень. Коли ж вкладники намагалися повернути свої гроші — їх просто блокували.

У липні СБУ закрила біткоїн-ферму в Чернігівській області, яка розорила державу на 3 млн гривень. Як з'ясували правоохоронці, майнери незаконно підключилися до трансформаторної підстанції, що загрожувало відключенням світла для місцевих жителів.

Писали також, що в Дніпропетровській області майнери вкрали електроенергії на 2 млн гривень. Вони встановили обладнання на орендованих складах і підключилися до трансформатора, використавши ПЗ для злому системи обліку.