TikTok помог обличить коррупционера: дочь российского депутата засветила в блоге виллу за €3 млн (фото)
Журналисты "Радио Свобода" провели расследование на основе влогов школьницы и показали, как живет семья нардепа Слуцкого.
Младшая дочь депутата Госдумы России Леонида Слуцкого, Лидия, показала в своем TikTok роскошную виллу в Турции.
Издание "Радио Свобода" проанализировало аккаунт девушки, который закрыли вскоре после публикации журналистского расследования.
Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий несколько раз становился фигурантом коррупционных расследований. Журналисты находили у российского депутата незадекларированную землю на Рублевке, дорогие автомобили, записанные на жену, и другие предметы роскоши. Судя по TikTok его дочери Лидии Слуцкой, семейство с 2019 года пользуется виллой на фешенебельном курорте близ Бодрума.
В одном из роликов девушка прогулялась по центру старого города и заявила, что находится в Бодруме. По данным "Радио Свобода", Лидия вместе с мамой, Лидией Лысковой, отдыхали на вилле Six Senses Kaplankaya, расположенной на берегу моря на небольшом полуострове на самом краю региона Мугла и находящейся на территории элитного поселка Six Senses. Эту недвижимость оценивают примерно в 3 млн евро.
Судя по публикациям, за последние 3 года девочка провела здесь почти год, вероятно, она жила на вилле во время карантина и удаленного обучения в одной из самых дорогих частных школ РФ — "Президент", на это указывает рабочее место в одной из комнат. На одном из кадров Лидия "засветила" номер участка — 1101, изображения в каталоге совпадают с видео из TikTok. Это двухуровневый дом с участком площадью 380 кв.м, огромным бассейном, 7-ю спальнями, прачечной, кабинетом и подземным гаражом на 2 авто. Аренда виллы из Six Senses, но площадью в 2 раза меньше, обходится в $2,6 тыс. в сутки.
Six Senses Kaplankaya построен девелоперской компанией Capital Group, принадлежащей одному из самых богатых бизнесменов Казахстана Сержану Жумашову. Поселок представлен, как элитный велнес-курорт. От аэропорта Бодрума до изолированного поселка нужно около часа ехать на машине, хотя на территории есть площадка для вертолетов. Здесь предлагают 3 типа жилья на выбор: гостиничные номера, арендованные дома и виллы площадью до 600 кв. м. Последние предназначены для продажи, хотя владельцы могут сдавать их в аренду. Кому именно сейчас принадлежат апартаменты — неизвестно, однако последние годы ими никто не пользуется, кроме семьи Слуцкого.
"Радио Свобода" специально не показывает лицо и не раскрывает название аккаунта, однако приводит сохраненные копии. Авторы считают, что ТикТок ведет ребенок Лысковой и Слуцкого. Некоторые видео Лидия записала в комнатах дома на Рублевке, где на стенах висят фотографии депутата и его жены. Она также "засветила" автомобили Bentley Лидии Лысковой, на которых, согласно расследованию Алексея Навального, девочку возили в школу "Президент". В "тиктоках" также фигурирует Maybah, на котором Леонид Слуцкий часто нарушал ПДД.
Недавно Лидия поделилась с подписчиками, что поступила в престижную американскую школу Tasis в Швейцарии, обучение с проживанием в которой стоит $87 550. Согласно расследованию, сейчас она живет в пятизвездочном отеле Villa Principe Leopoldo в Лугано, где стоимость номера составляет $1200–$1400 за ночь. Отмечается, что семья Леонида Слуцкого неоднократно останавливалась в этом заведении в 2019-2020 годах.
Ранее в сети появились фото виллы актрисы Анджелины Джоли в итальянском стиле. Недвижимость стоимостью около $25 млн находится в историческом районе Лос-Анджелеса и ранее принадлежала основателю Paramount Pictures Сесилу Блаунту Демиллю.
Появилась также информация, что сын олигарха Рината Ахметова купил виллу за 2 миллиарда гривен на берегу Женевского озера в Везеназе. Дамир Ахметов стал обладателем здания и дома поменьше еще в декабре 2020 года, площадь участка составляет 7600 кв. м.