TikTok допоміг викрити корупціонера: дочка російського депутата засвітила в блозі віллу за €3 млн (фото)

Журналісти "Радіо Свобода" провели розслідування на основі влогів школярки і показали, як живе сім'я нардепа Слуцького.

Молодша дочка депутата Держдуми Росії Леоніда Слуцького, Лідія, показала в своєму TikTok розкішну віллу в Туреччині.

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Видання "Радіо Свобода" проаналізувало акаунт дівчини, який закрили незабаром після публікації журналістського розслідування.

Глава комітету з міжнародних справ Леонід Слуцький кілька разів ставав фігурантом корупційних розслідувань. Журналісти знаходили у російського депутата незадекларовану землю на Рубльовці, дорогі автомобілі, записані на дружину, й інші предмети розкоші. Судячи з TikTok його дочки Лідії Слуцької, сімейство з 2019 року користується віллою на фешенебельному курорті біля Бодрума.

[ + – ] Елітне селище Six Senses у Туреччині Фото: Радіо Свобода

В одному з роликів дівчина прогулялася по центру старого міста і заявила, що знаходиться в Бодрумі. За даними "Радіо Свобода", Лідія разом із мамою, Лідією Лісковою, відпочивали на віллі Six Senses Kaplankaya, розташованій на березі моря на невеличкому півострові на самому краю регіону Мугла і знаходиться на території елітного селища Six Senses. Цю нерухомість оцінюють приблизно в 3 млн євро.

Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода

Судячи з публікацій, за останні 3 роки дівчинка провела тут майже рік, ймовірно, вона жила на віллі під час карантину і віддаленого навчання в одній з найдорожчих приватних шкіл РФ — "Президент", на це вказує робоче місце в одній з кімнат. На одному з кадрів Лідія "засвітила" номер ділянки — 1101, зображення в каталозі збігаються з відео з TikTok. Це дворівневий будинок із ділянкою площею 380 кв. м., величезним басейном, 7 спальнями, пральнею, кабінетом і підземним гаражем на 2 авто. Оренда вілли із Six Senses, але площею вдвічі менше, коштує $2,6 тис. на добу.

[ + – ] Фото вілли з каталогу Six Senses Фото: Радио Свобода

Six Senses Kaplankaya побудований девелоперською компанією Capital Group, яка належить одному з найбагатших бізнесменів Казахстану Сержану Жумашову. Селище представлене, як елітний велнес-курорт. Від аеропорту Бодрума до ізольованого селища потрібно майже годину їхати на машині, хоча на території є майданчик для вертольотів. Тут пропонують 3 типи житла на вибір: готельні номери, орендовані будинки і вілли площею до 600 кв. м. Останні призначені для продажу, хоча власники можуть здавати їх в оренду. Кому саме зараз належать апартаменти — невідомо, однак останніми роками ними ніхто не користується, крім сім'ї Слуцького.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

"Радіо Свобода" спеціально не вказує особу і не розкриває назву облікового запису, проте наводить збережені копії. Автори вважають, що ТікТок веде дитина Ліскової і Слуцького. Деякі відео Лідія записала в кімнатах будинку на Рубльовці, де на стінах висять фотографії депутата і його дружини. Вона також "засвітила" автомобілі Bentley Лідії Ліскової, на яких, згідно з розслідуванням Олексія Навального, дівчинку возили до школи "Президент". У "тіктоках" також фігурує Maybah, на якому Леонід Слуцький часто порушував ПДР.

Фото: Радио Свобода Фото: Радио Свобода

Нещодавно Лідія поділилася з підписниками, що вступила до престижної американської школи Tasis у Швейцарії, навчання з проживанням в якій коштує $87 550. Згідно з розслідуванням, зараз вона живе в п'ятизірковому готелі Villa Principe Leopoldo в Лугано, де вартість номера складає $1 200-$1 400 за ніч. Зазначається, що сім'я Леоніда Слуцького неодноразово зупинялася в цьому закладі в 2019-2020 роках.

[ + – ] Депутат Слуцький Фото: КоммерсантЪ

Раніше в мережі з'явилися фото вілли акторки Анджеліни Джолі в італійському стилі. Нерухомість вартістю майже $25 млн знаходиться в історичному районі Лос-Анджелеса і раніше належала засновнику Paramount Pictures Сесілю Блаунту Де Міллю.

З'явилася також інформація, що син олігарха Ріната Ахметова купив віллу за 2 мільярди гривень на березі Женевського озера у Везеназі. Дамір Ахметов став власником будівлі та будинку поменше ще в грудні 2020 року, площа ділянки становить 7 600 кв. м.