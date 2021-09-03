"Dogecoin должен стать экологичнее и щедрее": Бутерин рассказал о будущем мемной крипты

В будущем Dogecoin может перейти на алгоритм Proof of Stake, что кардинально изменит правила добычи и сократит доходы многих майнеров.

Основатель блокчейна Ethereum Виталик Бутерин рассказал, каким видит будущее криптовалюты Dogecoin.

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Он поделился своими мыслями в Twitter.

2 сентября Виталик Бутерин решил устроить эксперимент и ответить на любые вопросы людей, на которых он подписан. Президент финансовой компании Three Arrows Capital Су Чжу спросил о перспективах кооперации Ethereum и Dogecoin, а также почему создатель "эфира" заинтересован в мемной криптовалюте.

"Лично я надеюсь, что Доге скоро сможет перейти на PoS, возможно, используя код Ethereum. Я также надеюсь, что они не отменят ежегодную выдачу 5 млрд в год по PoW, а вместо этого поместят ее в своего рода децентрализованную автономную организацию, финансирующую глобальные общественные проекты. Это хорошо сочетается с не жадным и здоровым духом Dogecoin", — ответил Виталик Бутерин.

Сейчас блокчейн "доге" работает по принципу Proof of Work, который позволяет пользователям майнить криптовалюту при помощи специального оборудования, как правило, на основе видеокарт. Proof of Stake — это альтернативный и более экологичный вариант, когда количество добытых токенов зависит от уже накопленных. Ранее мы писали о том, что блокчейн Ethereum готовится к масштабному обновлению, чтобы перейти на PoS.

Идея перевести Dogecoin на другой алгоритм работы вызвала оживленную дискуссию в комментариях. Некоторые члены крипто-сообщества обратили внимание, что валюта является централизованной, а потому механизм PoS может навредить проекту.

Виталик Бутерин также рассказал, как Ethereum, Doge и криптовалюты могут положительно повлиять не только на виртуальную, но и на реальную среду. По его словам, если механизмы, воплощенные в крипто-экосистеме, оказываются успешными ,— их применяют в масштабах целых стран.

"Технология криптовалюты и/или блокчейна упрощает для правительств предоставление полностью цифровых услуг", — написал Бутерин.

Ранее стало известно, что Виталик Бутерин присоединился к организации Dogecoin Foundation, которая планирует основательно развивать криптовалюту. В состав также вошел глава семейного фонда Илона Маска, Джаред Бирчелл. Участники проекта намерены запускать новые проекты, связанные с Dogecoin, а также защищать этот бренд.

Недавно Виталик Бутерин раскритиковал планы Марка Цукерберга на криптовалюту и метавселенную. Основатель блокчейна Ethereum отметил, что любые криптовалютные проекты Facebook обречены на провал из-за недоверия к компании. Он также предложил использовать возможности Ethereum.