"Dogecoin повинен стати екологічнішим і щедрішим": Бутерін розповів про майбутнє мемної крипти

У майбутньому Dogecoin може перейти на алгоритм Proof of Stake, що кардинально змінить правила видобутку і скоротить доходи багатьох майнерів.

Засновник блокчейна Ethereum Віталік Бутерін розповів, яким бачить майбутнє криптовалюти Dogecoin.

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Він поділився своїми думками в Twitter.

2 вересня Віталік Бутерін вирішив влаштувати експеримент і відповісти на будь-які питання людей, на яких він підписаний. Президент фінансової компанії Three Arrows Capital Су Чжу запитав про перспективи кооперації Ethereum і Dogecoin, а також чому творець "ефіру" зацікавлений в мемній криптовалюті.

"Особисто я сподіваюся, що Доге скоро зможе перейти на PoS, можливо, використовуючи код Ethereum. Я також сподіваюся, що вони не скасують щорічне видавання 5 млрд на рік за PoW, а замість цього помістять її у свого роду децентралізовану автономну організацію, яка фінансує глобальні громадські проєкти. Це добре поєднується з не жадібним і здоровим духом Dogecoin", — відповів Віталік Бутерін.

Зараз блокчейн "Доге" працює за принципом Proof of Work, який дозволяє користувачам майнити криптовалюту за допомогою спеціального обладнання, як правило, на основі відеокарт. Proof of Stake — це альтернативний та екологічний варіант, коли кількість здобутих токенів залежить від уже накопичених. Раніше ми писали про те, що блокчейн Ethereum готується до масштабного оновлення, щоб перейти на PoS.

Ідея перевести Dogecoin на інший алгоритм роботи викликала жваву дискусію в коментарях. Деякі члени крипто-спільноти звернули увагу, що валюта є централізованою, а тому механізм PoS може зашкодити проєкту.

Віталік Бутерін також розповів, як Ethereum, Doge і криптовалюта можуть позитивно вплинути не тільки на віртуальне, а й на реальне середовище. За його словами, якщо механізми, втілені в крипто-екосистемі, стали успішними, — їх застосовують у масштабах цілих країн.

"Технологія криптовалюти і/або блокчейна спрощує для урядів надання повністю цифрових послуг", — написав Бутерін.

Раніше стало відомо, що Віталік Бутерін приєднався до організації Dogecoin Foundation, яка планує ґрунтовно розвивати криптовалюту. До складу також увійшов голова сімейного фонду Ілона Маска, Джаред Бірчел. Учасники проєкту мають намір запускати нові проєкти, пов'язані з Dogecoin, а також захищати цей бренд.

Нещодавно Віталік Бутерін розкритикував плани Марка Цукерберга на криптовалюту і метавсесвіт. Засновник блокчейну Ethereum зазначив, що будь-які криптовалютні проєкти Facebook приречені на провал через недовіру до компанії. Він також запропонував використовувати можливості Ethereum.