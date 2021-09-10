Скидок не дождетесь. Apple готовится снять с продажи "устаревшие" iPhone 12

Прошлогодняя модель смартфона может повторить судьбу iPhone X и навсегда пропасть с полок, уступив место iPhone 13.

Apple может снять iPhone 12 с производства и продажи одновременно с выходом новой модели iPhone 13. Аналитики сайта ZDNet нашли подтверждение в документах Федеральной комиссии по связи США.

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В сертификационной документации для обновленной зарядки MagSafe Apple указала четыре новых смартфона, хотя и не указала их официальные названия — лишь номера от #1 до #4. При этом смартфоны с модельными номерами iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, and iPhone 12 Pro Max подписаны, как "устаревшие" (legacy), хотя на официальном вебсайте все еще подаются, как новые.

По мнению ZDNet, заявка может свидетельствовать о том, что Apple откажется от всей линейки 12 и уберет их с рынка. Подобные указания в документах уже замечали ранее, когда компания полностью отказалась от iPhone X в пользу Xs и Xs Max. Вполне вероятно, что производитель сосредоточится на продажах iPhone 13 и не будет делать скидки на устаревшие версии. В то же время, бюджетный iPhone Xr успешно занял свою ценовую нишу и успешно продается по всему миру, как и прошлогодний iPhone SE.

[ + – ] Выдержка из отчета Федеральной комиссии по связи США по Apple Фото: Скриншот

Судя по слухам и анонсам, у новых моделей не будет принципиальных отличий от предшественников: немного уменьшится вырез на экране, увеличится объем батареи, изменится расположение камер. Впрочем, решающую роль может сыграть новенький процессор A15.

Рекомендованную стоимость тоже пока держат в секрете. Стоит отметить, что по данным исследования Market Pulse Service в апреле 2021 года Apple продала по всему миру более 100 миллионов iPhone 12, что является большим успехом. Как предполагает CNET, бренд попытается сохранить стоимость новых устройств на том же уровне, однако она может вырасти из-за подорожания чипов. Так производитель процессоров TSMC планирует поднять ценник примерно на 10%-20%.

Портал PhoneArena предполагает, что Apple может отказаться от повышения цен на iPhone 13 из-за конкуренции с Samsung, которая урезала цены на свои флагманы серии Galaxy S21, а также на складные модели Galazy Z Fold 3. Более того, компания может снизить цены на iPhone 13 mini, учитывая слабые продажи iPhone 12 mini.

Ранее Фокус писал о презентации Apple 2021, которая состоится 14 сентября. В рамках мероприятия разработчики должны показать линейку iPhone 13, Apple Watch 7 и Air Pods 3. О смартфонах пока известно мало, однако одной из ключевых особенностей станет мощный экран с частотой 120 ГГц.

Еще в июне стало известно, что Apple прекратила производство cмартфона iPhone 12 Mini. Модель не оправдала ожиданий компании и плохо продавалась, несмотря на невысокую цену.