Знижок не дочекаєтеся. Apple готується зняти з продажу "застарілі" iPhone 12

Торішня модель смартфона може повторити долю iPhone X і назавжди зникнути з полиць, поступившись місцем iPhone 13.

Apple може зняти iPhone 12 з виробництва і продажу одночасно з виходом нової моделі iPhone 13. Аналітики сайту ZDNet знайшли підтвердження в документах Федеральної комісії зі зв'язку США.

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У сертифікаційній документації для оновленої зарядки MagSafe Apple вказала чотири нові смартфони, хоча й не вказала їхні офіційні назви — лише номери від #1 до #4. При цьому смартфони з модельними номерами iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro and iPhone 12 Pro Max підписані, як "застарілі" (legacy), хоча на офіційному веб-сайті все ще подаються, як нові.

На думку ZDNet, заявка може свідчити про те, що Apple відмовиться від всієї лінійки 12 і прибере їх з ринку. Подібні вказівки в документах вже помічали раніше, коли компанія повністю відмовилася від iPhone X на користь Xs і Xs Max. Цілком ймовірно, що виробник зосередиться на продажах iPhone 13 і не робитиме знижки на застарілі версії. У той же час, бюджетний iPhone Xr успішно зайняв свою цінову нішу й успішно продається по всьому світу, як і торішній iPhone SE.

[ + – ] Витяг зі звіту Федеральної комісії зі зв'язку США по Apple Фото: Скриншот

Судячи з чуток і анонсів, у нових моделей не буде принципових відмінностей від попередників: трохи зменшиться виріз на екрані, збільшиться обсяг батареї, зміниться розташування камер. Втім, вирішальну роль може зіграти новенький процесор A15.

Рекомендовану вартість теж поки тримають у секреті. Варто відзначити, що за даними дослідження Market Pulse Service у квітні 2021 року Apple продала по всьому світу більше 100 мільйонів iPhone 12, що є великим успіхом. Як припускає CNET, бренд спробує зберегти вартість нових пристроїв на тому ж рівні, проте вона може зрости через подорожчання чіпів. Так виробник процесорів TSMC планує підняти цінник приблизно на 10%-20%.

Портал PhoneArena передбачає, що Apple може відмовитися від підвищення цін на iPhone 13 через конкуренцію з Samsung, яка урізала ціни на свої флагмани серії Galaxy S21, а також на складні моделі Galazy Z Fold 3. Більш того, компанія може знизити ціни на iPhone 13 mini, враховуючи слабкі продажі iPhone 12 mini.

Раніше Фокус писав про презентацію Apple 2021, яка відбудеться 14 вересня. В межах заходу розробники повинні показати лінійку iPhone 13, Apple Watch 7 і Air Pods 3. Про смартфони поки відомо мало, але однією з ключових особливостей стане потужний екран із частотою 120 ГГц.

Ще в червні стало відомо, що Apple припинила виробництво смартфона iPhone 12 Mini. Модель не виправдала очікувань компанії і погано продавалася, незважаючи на невисоку ціну.