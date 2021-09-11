Расчищают полки. Цены на iPhone 12 снизили на сотни долларов перед выходом iPhone 13

Эксперты считают, что продавцы увеличат скидки спустя несколько месяцев после выхода новинки.

В Китае iPhone 12 резко подешевели накануне презентации новых смартфонов от компании Apple. Об этом сообщает сайт Mydrivers, ссылаясь на осведомленные источники.

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Перед долгожданной презентацией iPhone 13 пытаются освободить склады, продав как можно больше смартфонов. За считанные дни до релиза некоторые торговые платформы опустили ценник на iPhone 12 со 128 ГБ встроенной памяти до ¥4799 юаней или $744, что на $310 меньше по сравнению с рекомендованной стоимостью устройства в Китае ($1055). Другие версии также заметно подорожали, в зависимости от объема памяти и расцветки.

Китайский ресурс Decluttr, предназначенный для покупки и продажи бывших в употреблении смартфонов, предсказал дальнейшее падение цен на смартфоны Apple. По мнению аналитиков, спустя месяц после выхода на рынок iPhone 13, подержанные Iphone 12 подешевеет на 12% (примерно на $40), через три месяца — на 20% ($65). При этом iPhone 12 Pro Max через месяц должен стоить на $63 меньше, а через три месяца — более чем на $100.

Аналитики Mydrivers предполагают, что iPhone 13 окажется ненамного дороже своего предшественника, а может даже дешевле. Среди нововведений стоит выделить большую емкость аккумулятора, процессор A15 и дисплей с частотой 120 ГГц и спутниковую связь. Визуально модели кардинально измениться не должны.

Презентация Apple 2021 состоится 14 сентября в онлайнз-режиме. Разработчики покажу новые iPhone, смарт-часы Apple Watch и наушники Air Pods 3. Видео будут транслировать на официальном сайте и YouTube-канале.

Ранее сообщали, что Apple уже признала iPhone 12 "устаревшими" и готовится снять их с продажи и производства. Вероятно, модельный ряд повторит судьбу iPhone X и полностью уступят место новым аппаратам. Стоит отметить, что iPhone 12 стали одними из самых успешно продаваемых моделей Apple, не считая версию Mini, которую сняли с производства еще в июле.

Писали также, что инженер-любитель начал продавать USB-кабели, ворующие данные с iPhone и других гаджетов. Они содержат внутри миниатюрный модуль, удаленно передающий данные хакеру.