Розчищають полиці. Ціни на iPhone 12 знизили на сотні доларів перед виходом iPhone 13

Експерти вважають, що продавці збільшать знижки через кілька місяців після виходу новинки.

У Китаї iPhone 12 різко подешевшали напередодні презентації нових смартфонів від компанії Apple. Про це повідомляє сайт Mydrivers, посилаючись на обізнані джерела.

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Перед довгоочікуваної презентацією iPhone 13 намагаються звільнити склади, продавши якомога більше смартфонів. За лічені дні до релізу деякі торговельні платформи опустили цінник на iPhone 12 з 128 ГБ вбудованої пам'яті до ¥ 4799 юанів або $ 744, що на $ 310 менше в порівнянні з рекомендованою вартістю пристрою в Китаї ($ 1055). Інші версії також помітно подорожчали, в залежності від обсягу пам'яті і забарвлення.

Китайський ресурс Decluttr, призначений для купівлі та продажу вживаних смартфонів, передбачив подальше падіння цін на смартфони Apple. На думку аналітиків, через місяць після виходу на ринок iPhone 13, старі Iphone 12 подешевшає на 12% (приблизно на $ 40), через три місяці — на 20% ($ 65). При цьому iPhone 12 Pro Max через місяць повинен коштувати на $63 менше, а через три місяці — більш ніж на $ 100.

Аналітики Mydrivers припускають, що iPhone 13 виявиться набагато дорожчим за свого попередника, а може навіть дешевше. Серед нововведень варто виділити велику ємність акумулятора, процесор A15 і дисплей з частотою 120 ГГц і супутниковий зв'язок. Візуально моделі кардинально змінитися не повинні.

Презентація Apple 2021 відбудеться 14 вересня в онлайнз-режимі. Розробники покажуть нові iPhone, смарт-годинник Apple Watch і навушники Air Pods 3. Відео транслюватимуть на офіційному сайті і YouTube-каналі.

Раніше повідомляли, що Apple вже визнала iPhone 12 "застарілими" і готується зняти їх з продажу і виробництва. Ймовірно, модельний ряд повторить долю iPhone X і повністю поступляться місцем новим апаратам. Варто відзначити, що iPhone 12 стали одними з найбільш успішно продаваних моделей Apple, не рахуючи версію Mini, яку зняли з виробництва ще в липні.

Писали також, що інженер-любитель почав продавати USB-кабелі, які крадуть дані з iPhone і інших гаджетів. Вони містять всередині мініатюрний модуль, віддалено передає дані хакеру.