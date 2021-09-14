"Эффект Илона Маска": криптовалюта Litecoin подорожала на 20% после фейковой новости

Неизвестный пользователь разместил заведомо ложную информацию о Lightcoin, которая стала вирусной. Обман быстро раскрыли, однако стоимость крипты достигла $231.

13 сентября стоимость криптовалюты Litecoin выросла на 20% из-за фейкового пресс-релиза о ее признании крупной компанией Walmart.

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Подробности выяснило издание The Verge.

В понедельник на сайте GlobeNewswire появилась фальшивая публикация в виде пресс-релиза о том, что торговая сеть Walmart якобы решила принимать оплату в Litecoin. Автор фейковой новости оставил ссылку на неработающий сайт и не предоставил ни одного доказательства, однако включил цитаты генерального директора Walmart Дуга Макмиллона и создателя цифровой валюты Чарли Ли, который сейчас является управляющим директором некоммерческой организации Litecoin Foundation в Сингапуре.

"Walmart Inc. рада объявить о крупном партнерстве с Litecoin. Компания намерена предоставить миллионам покупателей по всему миру возможность беспрепятственно совершать платежи с помощью криптовалют", — шла речь в сообщении.

Несмотря на это, по данным Vice, пресс-релиз перепечатали несколько новостных агентств, включая Reuters, после чего публикация стала вирусной. В результате стоимость Litekoin увеличилась примерно на 20% — со $175 до $220. Вскоре представитель Walmart подтвердил CNBC, что новость является фейком. По данным CoinMarketCap, криптовалюта уже подешевела и стоит около $179.

[ + – ] Лайткоин взлетел в цене из-за обмана Фото: Скриншот

Вице-президент GlobeNewswire по связям с общественностью Дэйв Плейс заявил The Verge, что такого никогда не случалось с компанией раньше. Когда обман раскрылся, сервис тут же удалил пресс-релиз, опубликованный мошенником. На сайте уже ввели усиленные меры для проверки контента и пользователей, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. Кроме того, руководство GlobeNewswire сотрудничает с властями в рамках расследования, не исключая преступную составляющую.

Litecoin — это "ответвление" Bitcoin, которое появилось в 2011 году. Эту криптовалюту можно использовать для обмена средств или электронной оплаты товаров в магазинах, которые ее принимают.

Вероятно, здесь сработал так называемый "эффект Илона Маска" — ранее заявления миллиардера неоднократно вызывали скачки курса криптовалют. В июле 2021 года основатель компаний SpaceX и Tesla публично высказался об успехе Bitcoin, в результате чего его стоимость выросла на 6,6%.

Еще один скачок произошел в конце июля 2021 года на фоне слухов о том, что популярный интернет-магазин Amazon начнет принимать оплату в биткоинах. Информация не подтвердилась, однако цена выросла до $42 тысяч.

В январе Илон Маск посоветовал использовать мессенджер Signal, который инвесторы перепутали его с мелкой компанией Signal Advance. Акции последней на тот момент стоили по 60 центов, однако в результате ближайших торгов выросли на 1100% до $7,19.