"Ефект Ілона Маска": криптовалюта Litecoin подорожчала на 20% після фейкової новини

Невідомий користувач розмістив завідомо неправдиву інформацію про Lightcoin, яка стала вірусною. Обман швидко розкрили, проте вартість крипти досягла $231.

13 вересня вартість криптовалюта Litecoin зросла на 20% через фейковий пресреліз про її визнання великою компанією Walmart.

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Подробиці з'ясувало видання The Verge.

У понеділок на сайті GlobeNewswire з'явилася фальшива публікація у вигляді пресрелізу про те, що торговельна мережа Walmart нібито вирішила приймати оплату в Litecoin. Автор фейкової новини залишив посилання на неробочий сайт і не надав жодного доказу, однак включив цитати генерального директора Walmart Дуга Макміллона і творця цифрової валюти Чарлі Лі, який наразі є керівним директором некомерційної організації Litecoin Foundation у Сінгапурі.

"Walmart Inc. рада оголосити про велике партнерство з Litecoin. Компанія має намір надати мільйонам покупців по всьому світу можливість безперешкодно здійснювати платежі за допомогою криптовалюти", — йшлося в повідомленні.

Незважаючи на це, за даними Vice, пресреліз передрукували кілька новинних агентств, включаючи Reuters, після чого публікація стала вірусною. В результаті вартість Litekoin збільшилася приблизно на 20% — зі $175 до $220. Незабаром представник Walmart підтвердив CNBC, що новина є фейком. За даними CoinMarketCap, криптовалюта вже подешевшала і коштує близько $179.

[ + – ] Лайткоїн злетів у ціні через обман Фото: Скриншот

Віцепрезидент GlobeNewswire зі зв'язків з громадськістю Дейв Плейс заявив The Verge, що такого ніколи не траплялося з компанією раніше. Коли обман розкрився, сервіс тут же видалив пресреліз, опублікований шахраєм. На сайті вже ввели посилені заходи для перевірки контенту і користувачів, щоб запобігти подібним інцидентам у майбутньому. Крім того, керівництво GlobeNewswire співпрацює з владою в межах розслідування, не виключаючи злочинну складову.

Litecoin — це "відгалуження" Bitcoin, яке з'явилося в 2011 році. Цю криптовалюту можна використовувати для обміну коштів або електронної оплати товарів у магазинах, які її приймають.

Імовірно, тут спрацював так званий "ефект Ілона Маска" — раніше заяви мільярдера неодноразово викликали стрибки курсу криптовалюти. У липні 2021 року засновник компаній SpaceX і Tesla публічно висловився про успіх Bitcoin, в результаті чого його вартість зросла на 6,6%.

Ще один стрибок стався в кінці липня 2021 року на тлі чуток про те, що популярний інтернет-магазин Amazon почне приймати оплату в біткоїнах. Інформація не підтвердилася, однак ціна виросла до $42 тисяч.

У січні Ілон Маск порадив використовувати месенджер Signal, який інвестори переплутали його з дрібною компанією Signal Advance. Акції останньої на той момент коштували по 60 центів, проте в результаті найближчих торгів виросли на 1100% до $7,19.