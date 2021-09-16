Google сравнила свой новый чип для Pixel 6 с чипсами и раздарила людям 10 тыс. пачек снеков

Упаковки стилизовали под новый смартфон и представили в разных цветах. Они за считанные минуты разлетелась среди японцев, которые ожидают выхода новой модели в своей стране.

Компания Google выпустила 10 тысяч упаковок брендовых чипсов для продвижения своих новых смартфонов Pixel 6.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом написало издание Android Authority.

Японский филиал Google решил запустить необычную рекламную акцию, устроив раздачу чипсов на официальном сайте. Пользователи за считанные минуты разобрали все 10 тыс. упаковок, вероятно, они станут коллекционными предметами. Стоит отметить, что пачки представлены в нескольких цветах и стилизованы под будущий смартфон. Примечательно, что в США и других странах ничего подобного компания не проводит.

Накануне выпуска Pixel 6 подразделение Google Japan также разместило на YouTube рекламный ролик. В нем девушка использует упаковку точно так же, как смартфон: совершает звонки, делает селфи, подключает к зарядному устройству, слушает музыку, бесконтактно расплачивается у терминала. Напоследок разработчики показали сам Pixel 6 в нескольких цветах и провели параллель между чипсами и новыми чипами Google под названием Tensor.

[ + – ] Чипсы от "Гугл" Фото: Скриншот

"Наконец появился новый чип Google. Мы доставим свежеприготовленные "чипсы" 10 тыс. людей. Новый смартфон Google Pixel 6 появится этой осенью. До релиза первого смартфона Google, оснащенного оригинальными чипами, мы приготовили "оригинальные чипсы", которые позволят вам оценить его привлекательность", — отмечается на официальном сайте проекта.

Там же Google отметила, что изготавливает чипы Tensor полностью своими силами, как и рекламные чипсы. Это заявление особенно актуально на фоне глобального дефицита и подорожания микросхем.

Ранее писали, что Google разработала новые "умные" процессоры Tensor для своих смартфонов. По заверениям разработчиков, они обеспечат работу искусственного интеллекта и машинного обучения, а также принципиально новые функции. Чипы созданы по 5-нанометровому технологическому процессу.

Первые Tensor установят на смартфоны Pixel 6. Эта модель также получит для основной камеры датчики нового поколения, ради которых пришлось сделать выпуклость на задней крышке. Эту фишку замаскировали и одновременно подчеркнули при помощи черной полосы, которая украсит все версии, независимо от расцветки.

Фокус также сообщал, что с 27 сентября Google закроет доступ к своим сервисам на старых смартфонах с Android версии 2.3.7, которую назвали Gingerbread. Операционной системой, выпущенной более десяти лет назад, до сих пор пользуются многие люди, которым теперь пора задуматься об обновлении аппаратов. В противном случае они рискую потерять доступ к Gmail, YouTube и Google Maps и другим услугам Google.