Google порівняла свій новий чіп для Pixel 6 з чипсами і роздарувала людям 10 тис. пачок снеків

Упаковки стилізували під новий смартфон і представили в різних кольорах. Вони за лічені хвилини розлетілися серед японців, які очікують виходу нової моделі в своїй країні.

Компанія Google випустила 10 тисяч упаковок брендових чипсів для просування своїх нових смартфонів Pixel 6.

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Про це написало видання Android Authority.

Японський філія Google вирішила запустити незвичайну рекламну акцію, влаштувавши роздачу чипсів на офіційному сайті. Користувачі за лічені хвилини розібрали всі 10 тис. упаковок, ймовірно, вони стануть колекційними предметами. Варто відзначити, що пачки представлені в декількох кольорах і стилізовані під майбутній смартфон. Примітно, що в США та інших країнах нічого подібного компанія не проводить.

Напередодні випуску Pixel 6 підрозділ Google Japan також розмістив на YouTube рекламний ролик. У ньому дівчина використовує упаковку точно так само, як смартфон: здійснює дзвінки, робить селфі, підключає до зарядного пристрою, слухає музику, безконтактно розплачується у терміналі. Наостанок розробники показали сам Pixel 6 в декількох кольорах і провели паралель між чіпсами і новими чіпами Google під назвою Tensor.

[ + – ] Чіпси від "Гугл" Фото: Скриншот

"Нарешті з'явився новий чіп Google. Ми доставимо свіжоприготовлені "чипси" 10 тис. людей. Новий смартфон Google Pixel 6 з'явиться цієї осені. До релізу першого смартфона Google, оснащеного оригінальними чіпами, ми приготували "оригінальні чипси", які дозволять вам оцінити його привабливість", — наголошується на офіційному сайті проекту.

Там же Google відзначила, що виготовляє чіпи Tensor повністю своїми силами, як і рекламні чипси. Ця заява особливо актуальнана тлі глобального дефіциту і подорожчання мікросхем.

Раніше писали, що Google розробила нові "розумні" процесори Tensor для своїх смартфонів. Як запевняють розробники, вони забезпечать роботу штучного інтелекту і машинного навчання, а також принципово нові функції. Чіпи створені за 5-нанометровим технологічним процесом.

Перші Tensor встановлять на смартфони Pixel 6. Ця модель також отримає для основної камери датчики нового покоління, заради яких довелося зробити опуклість на задній кришці. Цю фішку замаскували і одночасно підкреслили за допомогою чорної смуги, яка прикрасить всі версії, незалежно від забарвлення.

Фокус також повідомляв, що з 27 вересня Google закриє доступ до своїх сервісів на старих смартфонах з Android версії 2.3.7, яку назвали Gingerbread. Операційною системою, випущеної більше десяти років тому, до цих пір користуються багато людей, яким тепер пора задуматися про оновлення апаратів. В іншому випадку вони ризикують втратити доступ до Gmail, YouTube і Google Maps та інших послуг Google.