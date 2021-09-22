В украинском Facebook запустили систему оповещения о пропавших детях AMBER Alert (видео)

Наша страна стала 25-м государством в мире, в котором распространена эта система, а появляться сообщения о розыске будут в ленте соцсети.

В среду, 22 сентября соцсеть Facebook, совместно с Министерством цифровой информации и Нацполицией Украины запустили систему оповещения об исчезновении детей AMBER Alert, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Диджитал" в Facebook Подписаться

Отмечается, что Украина стала двадцать пятой страной в мире, где будет работать такая система.

В оповещениях будет информация о том, при каких обстоятельствах пропал ребенок, его особые приметы, фотография и т.п.

Сообщения от сервиса AMBER Alert будут размещаться в Facebook-ленте. Если пользователь даже не видел разыскиваемого, то все равно может оказать помощь, распространив пост среди друзей.

Если информация, которая поможет в поисках у человека есть, он сможет позвонить по телефонам, указанным в сообщении.

[ + – ] Презентация AMBER Alert

Как работает система AMBER

AMBER (America's Missing: Broadcast Emergency Response) – система оповещения о похищении детей, которую назвали в честь девятилетней Эмбер Хагерман, похищенной и убитой в штате Техас (США) в 1996 году.

В сообщении, распространяемом подобным образом правоохранителями, есть информация об имени, описание похищенного или похищенной, а также описание человека, подозреваемого в похищении. Кроме того, даются номерные знаки автомобиля возможного похитителя.

Напомним, в августе дети, пропавшие в Ужгородском районе Закарпатской области, были найдены перепуганными, но живыми и здоровыми.

Также мы писали, что в Киеве разыскивают 29-летнюю Елену Кулешову, которая в воскресенье, 18 июля отправилась на вечеринку в клуб "Куба Кемп" и до сих пор домой не вернулась.

Тысячи заявлений поступают ежегодно в правоохранительные органы Украины от родственников пропавших без вести людей. Фокус разбирался, кто и как ищет этих людей.