В українському Facebook запустили систему сповіщення про зниклих дітей AMBER Alert (відео)

Наша країна стала 25-ою державою у світі, в якій поширена ця система, а з'являтися повідомлення про розшук будуть в стрічці соцмережі.

У середу, 22 вересня, соцмережа Facebook, спільно з Міністерством цифрової інформації та Нацполіцією України запустили систему сповіщення про зникнення дітей AMBER Alert, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Зазначається, що Україна стала двадцять п'ятою країною у світі, де працюватиме така система.

У сповіщеннях буде інформація про те, за яких обставин зникла дитина, її особливі прикмети, фотографія тощо.

Повідомлення від сервісу AMBER Alert будуть розміщуватися у Facebook-стрічці. Якщо користувач навіть не бачив розшукуваного, то все одно може надати допомогу, поширивши допис серед друзів.

Якщо інформація, яка допоможе в пошуках у людини є, вона зможе зателефонувати за телефонами, вказаними в повідомленні.

[ + – ] Презентація AMBER Alert

Як працює система AMBER

AMBER (America's Missing: Broadcast Emergency Response) — система сповіщення про викрадення дітей, яку назвали на честь дев'ятирічної Ембер Хагерман, викраденої та вбитої в штаті Техас (США) у 1996 році.

У повідомленні, що постачається подібним чином правоохоронцями, є інформація про ім'я, опис викраденого або викраденої, а також опис людини, підозрюваної у викраденні. Крім того, даються номерні знаки автомобіля можливого викрадача.

Нагадаємо, в серпні діти, які зникли в Ужгородському районі Закарпатської області, були знайдені переляканими, але живими та здоровими.

Також ми писали, що в Києві розшукують 29-річну Олену Кулешову, яка в неділю, 18 липня вирушила на вечірку в клуб "Куба Кемп" і досі додому не повернулася.

Тисячі заяв надходять щорічно в правоохоронні органи України від родичів зниклих безвісти людей. Фокус розбирався, хто і як шукає цих людей.